Zapowiedź meczu

Rewanż za jesienną wpadkę

Niedziela, 12 lutego 2023 r. 08:43 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia Warszawa stanie przed kolejną szansą na zmniejszenie straty do liderującego Rakowa Częstochowa, który w piątek zgubił punkty. Na koniec tygodnia stołeczni piłkarze podejmą na własnym stadionie Cracovię. To będzie tym samym debiut nowej murawy na Łazienkowskiej, której montaż stał się w ostatnich tygodniach priorytetem.



KURSY NA LEGIA - CRACOVIA

FORTUNA: 1 1.9 X 3.5 2 4.55



Legioniści przed tygodniem pokonali na wyjeździe Zagłębie Lubin, dzięki czemu nie pozwolili Rakowowi Częstochowa na odskoczenie w tabeli. Co więcej, jeżeli uda jej się zwyciężyć z Cracovią, to przewaga ta stopnieje o dwa punkty, bo w piątek częstochowianie tylko zremisowali ze Stalą Mielec. Wydaję się, że skład Legii, który zobaczymy w niedzielę, nie powinien diametralnie różnić się od tego, jaki zagrał przed tygodniem. Co prawda na treningach coraz lepiej prezentuje się Tomas Pekhart, który z Zagłębiem pojawił się już nawet na boisku, ale trudno przypuszczać, by Kosta Runjaić zdecydował się nie wystawić Ernesta Muciego, który w Lubinie zdobył bramkę.