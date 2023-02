Gdzie obejrzeć mecz Legia - Cracovia?

Niedziela, 12 lutego 2023 r. 08:44 Redakcja

Spotkanie Legia Warszawa - Cracovia najlepiej obejrzeć z trybun stadionu przy Łazienkowskiej 3, do czego serdecznie wszystkich zachęcamy! Jeżeli nie możecie pojawić się na Legii, to mecz będzie można obejrzeć w Canal+ Premium. Początek o godzinie 17:30.



Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także na wszystkie materiały pomeczowe.



KURSY NA LEGIA - CRACOVIA

FORTUNA: 1 1.9 X 3.5 2 4.55