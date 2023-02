Komentarze (65)

+ dodaj komentarz

dodaj

Model Mondeo MK3 GTI VR6 - 5 minut temu, *.52.135 Sponsorem dzisiejszego meczu była Fortuna czy LVbet? odpowiedz

Model Mondeo MK3 GTI VR6 - 8 minut temu, *.52.135 Nie chcieli wygrać odpowiedz

Jimi70 - 11 minut temu, *.orange.pl Ten mecz był do wygrania, te dwie bramki to sami sobie strzeliliśmy odpowiedz

Leśny Dziadek - 10 minut temu, *.orange.pl @Jimi70 : To jest teraz największy problem, głowa nie wraca do gry, w wielu momentach meczu. odpowiedz

Jimi70 - 8 minut temu, *.orange.pl @Leśny Dziadek: zgadza się odpowiedz

Pit - 14 minut temu, *.net.pl Co można spieprzyć, oni spieprzą....co za dziady i partacze..... odpowiedz

tylko L - 15 minut temu, *.centertel.pl Mladenovic do WYJEBANIA !!! CZŁAPIE na boisku a chce zarabiać grubą kase?

ON NAWET NA POŁOWE OBECNEJ PENSJI NIE ZASŁUGUJE !!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 12 minut temu, *.orange.pl @tylko L: Trzeba usuwać najsłabsze ogniwa i rzeźbić w kupie, starając się pozyskać lepszych graczy. Potrzeba też stopera z prawdziwego zdarzenia, bo Jędza to melodia przeszłości. odpowiedz

Leśny Dziadek - 16 minut temu, *.orange.pl Szkoda karnego, byłaby wygrana. odpowiedz

Super Przemo - 19 minut temu, *.net.pl Buahaha. odpowiedz

Jimi70 - 24 minuty temu, *.orange.pl Jak można tak się zdekoncentrować po strzeleniu gola do qrwy nędzy, strzelamt gola i zamiast iść za ciosem defensywa nie potrafi piłki wybić i tracimy 2 bramkę, to jest qrwa jakaś dywersja odpowiedz

Leśny Dziadek - 26 minut temu, *.orange.pl Teraz ich dobić, i 3-2 odpowiedz

In - 21 minut temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: Ciebie dobić szmato odpowiedz

Leśny Dziadek - 19 minut temu, *.orange.pl @In: Bujaj wory centku, wyjęty z kiszki stolcowej smoka. odpowiedz

artic - 12 minut temu, *.t-mobile.pl @In: krakowski smierdziuchu wypad z tej strony odpowiedz

Literat - 27 minut temu, *.167.2 Jak nie wygrać dziś u buka ?

gdy miduski szczęścia szuka ha ha odpowiedz

Wielmożny Pan - 27 minut temu, *.jmdi.pl Jednak Legia nie chce być mistrzem Polski odpowiedz

artic - 29 minut temu, *.t-mobile.pl LV Bet ta cala pilka ligowa śmierdzi ten mecz. odpowiedz

Jano - 29 minut temu, *.orange.pl Właściciel, trenerzyna i piłkarzyny kończą powoli naszą Legię szkoda ale przynajmniej flaszkę wygrałem bo tak czułem że trzeci raz już się nie uda!!! odpowiedz

Pusia - 29 minut temu, *.vectranet.pl Tobiasz to kolejny ręcznik i frajer, won z tym gnojkiem odpowiedz

Legionista - 11 minut temu, *.t-ipconnect.de @Pusia:

Frajera to w domu poszukaj

Wypad na forum kuchenkorza kibicu Amiki poznań

Ręczniki to powinieneś mieć na imię odpowiedz

robal - 30 minut temu, *.vectranet.pl Przede wszystkim pomysł na ten mecz od samego początku był nietrafiony czyli bezmyślne walenie głową w mur i beznadziejne dośrodkowania. Czasem trzeba zagrać mądrze i umieć wciągnąć przeciwnika na swoją połowę. Co z tego ,że mamy piłkę skoro nie potrafimy zrobić z niej pożytku. Cracovia się cofa, a my nie mamy pomysłu odpowiedz

Jimi70 - 41 minut temu, *.orange.pl Na MP to jeszcze długo będziemy czekać czyli powtórka z rozgrywki, c. d. slabych wyników, jak co roku od 10 lat odpowiedz

artic - 51 minut temu, *.t-mobile.pl Tobiasz pomalutku drugi Miszta sie robi tak wymierzyl dosrodkowanie ze za kolnierz by dostał na szczescie w poprzeczke trafila. odpowiedz

Legionista - 6 minut temu, *.t-ipconnect.de @artic :

Tobiasz jest młody, w tym wieku często piłkarze mają wachania formy.

Fakt widać, że ostatnio trochę słabiej broni, ale powinien po prostu odpocząć psychicznie 2 mecze obejrzeć z ławki przeanalizować swoje błędy, nabrać trochę więcej pewności i wrócić na bramkę. Legia go niszczy wystawiając w każdym meczu bo widać po nim że jeszcze nie jest na to po prostu gotowy. Ogólnie ma duży talent i bardzo liczę na niego tylko powinien odpocząć sobie, ale Legia pewnie będzie go cisnąć w każdym meczu do końca żeby w lecie jak najwięcej dostać za niego, mam nadzieję, że to się tylko źle nie skończy odpowiedz

artic - 3 minuty temu, *.t-mobile.pl @Legionista : zgadza sie. odpowiedz

Super Przemo - 52 minuty temu, *.net.pl Tylko Raków RKS auuu???? odpowiedz

13 - 53 minuty temu, *.122.18 Weryfikacja pelna. Zlamasow czas... odpowiedz

No to chuj Wam w dupę - 57 minut temu, *.vectranet.pl Jebać Was wkłady pierdolone odpowiedz

Pawel - 54 minuty temu, *.vectranet.pl @No to chuj Wam w dupę:

Popieram odpowiedz

Rysio - 57 minut temu, *.play-internet.pl O chuj....jak się nie trafia karnego,to z czym my do ludzi?????? odpowiedz

Pawel - 57 minut temu, *.vectranet.pl Czy oni obstawili ten mecz???

No kurwa jak tak można uderzyć karnego. odpowiedz

Zibi TOP - 57 minut temu, *.cdn77.com Hahaha, SROSUE!!! odpowiedz

Grzegorz - 57 minut temu, *.chello.pl Kurs.karnego nie umie strzelić a chce podwyżkę odpowiedz

exsa - 1 godzinę temu, *.orange.pl P.Trenerze czy Pan widzi co sie dzieje na boisku jezeli tak to prosze zareagowac ?!!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Po przerwie z nimi pojedziemy. odpowiedz

Gosling - 1 godzinę temu, *.aster.pl miały być cztery wygrane w weekend będą cztery porażki odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ktoś już ostatnio pisał że nie ma się czym jarać. Były słabe Kielce i bardzo słaby Lubin który dziś nie istniał z Piastem.

Przyjechała dziś średnia drużyna i już obnaża Nasze słabości. Nie ma się co czarować. Jesteśmy średniakiem ligowym. Boli ale taka prawda. Na tych Rosołków Mladenowiczów nie da się już patrzeć.

I uważam że Tobiasz powinien zjeść snikersa odpowiedz

Xxc - 46 minut temu, *.t-mobile.pl @Pawel: a nie zastanawia cię dlaczego akurat cracovia osiąga dobre wyniki z drużynami z czołówki? To jest właśnie polska myśl szkoleniowa 1-5-4-1 czyli autobus w polu karnym i może coś się uda z przodu. A ze ekstraklasa to nie tuzy piłkarskie więc tu zawsze zdarzy sie cyrk ala mladenovic. Za to tam gdzie z jakąś biedą z dołu to w plecy bo sa musi zacząć grać odpowiedz

MonsteR (L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Do zmiany

Pekhart za Rosołka

Baku Albo Pich za Mladena

Strzałek za Kapustke odpowiedz

Ari - 1 godzinę temu, *.160.45 Do zmiany Kapustka,Mladen,Jedza za staż 1 skład się nie należy.Gra w chodzonego Rosołek jeździec bez głowy ale kto ma wejść jedynie Strzałek i....... Nic odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.wtnet.de Proszę Kosta zmień Rosolka odpowiedz

Obiektywnie - 1 godzinę temu, *.160.45 PORAZKA . odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl Oczy bolą,cra w chodoznego,0 kreatywnosci poz profesorem Josue,Mladenovic asysta na 0-1,widac ze głowa juz nie jest na Łazienkowskiej,Rosołek to jedno wielkie nieporozumienie,nie mamy napastnika,wiec kto ma strzleac bramki,Slisz sie stara,biega ale jego błedy sa karygodne,żółtko Jedzy po 2 błedach slisza,za to Japonczyk z Cracovii robi dobrą robote,zerkną bym na niego.My potrzebujemy szybkich,technicznych piłkarzy odpowiedz

Ta jedynastka lub ustawiewnie do chrzanu...kogo wpuścić?! - 1 godzinę temu, *.57.117 SKŁADY

1 Kacper Tobiasz

17 Maik Nawrocki

55 Artur Jędrzejczyk

5 Yuri Ribeiro

13 Paweł Wszołek

99 Bartosz Slisz

27 Josue

67 Bartosz Kapustka

25 Filip Mladenović

39 Maciej Rosołek

20 Ernest Muci odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl no tak czułem że do trzech razy sztuka! Swa razy wyszło na farcie ale trzeci raz się juz nie uda! odpowiedz

Ale drewno - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jędza ma drewniane nogi.Albo traci piłkę albo fauluje odpowiedz

Byniu - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl I jeszcze jedno czy naprawdę jedynym pomysłem na mecz musi być pierdyliard dośrodkowań na Ribeiro? Naprawdę nie ma innego sposobu? Poza tym Hładun powinien dostać szansę. Niech będzie prawdziwa rywalizacja odpowiedz

Tralala - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl I już 1:0. odpowiedz

Byniu - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Niestety ale Tobias wpuszcza ostatnio wszystko co leci w bramkę. Dużo nauki jeszcze przed nim, a dziennikarze już robią z niego drugiego Boruca odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Byniu : pełna zgoda. Nic nie pomaga. Co strzał to w sieci. Chyba trochę uderzyło do głowy odpowiedz

pegieze - 2 godziny temu, *.chello.pl Powiem tak, Tobiasz wposcil szmate, juz pomijam to jak sie obrona zachowala ale Tobiasz powinien takie strzaly bronic. odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Co jeszcze musi odjebać Mladenovic by usiąść na ławie. Od roku kopie się łajza po czole i ciągle ktoś wierzy że wróci do dyspozycji sprzed 1.5 roku. Sprzedać to w pizdu byle gdzie. odpowiedz

Xxc - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Pawel: w czerwcu sam odejdzie, więc zluzuj odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Piękna asysta. Piękna sprawa...pięknie. odpowiedz

Wqurwiony po meczu Pucharu Polski z Cracovią, który był ustawką za 3 punkty w lidze - 2 godziny temu, *.52.135 Rosołek w wyjściowym? Ojcze nasz, któryś jest w niebie... odpowiedz

Gosling - 2 godziny temu, *.aster.pl @Wqurwiony po meczu Pucharu Polski z Cracovią, który był ustawką za 3 punkty w lidze:

w starych czasach było - Ojcze nasz, który mieszkasz na Kremlu odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl L - C 3-1 odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Jazda z nimi Legio kochana na pełnej k.... Tylko zwycięstwo dzisiaj się liczy i....my liczymy się dalej w walce o mistrzostwo. Mistrz mistrz LEGIA MISTRZ!!! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Super Przemo - 1 godzinę temu, *.net.pl @Michał: Mistrzem Polski będzie Raków ????. odpowiedz

Fan Makumy Baku - 3 godziny temu, *.143.50 Makuma Baku musi grać w pierwszym składzie!!! odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na mecz.

Hładun

Jędrzejczyk ... Nawrocki ... Ribeiro

Wszołek ... Slisz ... Strzałek ... Mladenović

Josue

Pekhart ... Muci

Link do meczu.

https://strims.top/LegiaWarszawaCracovia.php odpowiedz

Grzegorz - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dajcie jakąś stronę żeby obejrzeć mecz plis:) odpowiedz

Luta - 3 godziny temu, *.ewe-ip-backbone.de Proszę o jakiś pewny link do meczu jestem w Niemczech muszę na tel oglądać:( odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jestem spokojny o wygraną Legii. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.