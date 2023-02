Runjaić: Wynik traktujemy jak porażkę

Jednak nie poddaliśmy, graliśmy do końca i w efekcie doprowadziliśmy do końca. Przypuszczam, że gdybyśmy grali trochę dłużej, to strzelilibyśmy na 3-2. Jednak to tylko teoria i traktujemy to jako rzecz nieistotną. Na tę chwilę ważne jest, że warto oglądać nasze mecze na Łazienkowskiej. Jestem zadowolony z postawy i rozwoju naszej drużyny, ale nie z wyniku. Dzisiejszy wynik traktujemy jak porażkę, chociaż pozostajemy niepokonani u siebie w tym sezonie.

Kosta Runjaić (trener Legii): Myślę, że graliśmy z dużą energią w obu połowach, co przełożyło się na stworzone akcje. Niestety traciliśmy bramki po łatwych błędach. Szczególnie w drugiej części spotkania był moment, który na pewno będziemy analizować, o którym będziemy mówić, czyli o stracie gola przy stanie 1-1. To nie powinno się wydarzyć.

Kibic LEGII od 53 lat - 37 minut temu, *.tpnet.pl Dear Costa Runjac - ROSOŁEK OUT , are you really blind ??? odpowiedz

AAA - 45 minut temu, *.play-internet.pl Wystawiaj dalej Rosołka w pierwszym składzie....

Kosta chyba dawno badań u okulisty nie robiłeś jak wystawiasz tego " piłkarza" w podstawowej 11 odpowiedz

tylkoLegia - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jak można było zremisować z tak słabą drużyną i dać sobie strzelić tak łatwo 2 bramki?

Frajerstwo. odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kurła, dirty Diana z poznania siedzi nam na plecach odpowiedz

@Syn trenera - 1 godzinę temu, *.mm.pl Slisz w tym roku jest jednym z lepszych, ale nie wiem gdzie oglądasz mecze to nie oceniam odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Runjaic miss weg! My nie mamy żadnego napastnika....Wo ist Carlitos wo ist Kramer wo ist Rosołek wo ist Muci wo ist Pekhart.... może Rejczyk da radę. Morwa kać jak można było to ppppprzegrać! Morwa kać. Stasiu Czerczesow wróć!!!!! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

LG - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Michał: wez oddech i napij się melisy. Może coś to pomoże. odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mogliśmy wygrać, mogliśmy przegrać ten mecz odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.90 Panie Kosta Runjaić nie interesuje mnie do jakiej szkoły pan chodził, choć jest mnie coraz bliżej do zauważenia ,że chodził Pamn do DREWNIANEJ SZKOŁY i miał Pan POD GÓRKĘ . Osąd swój opieram na tym ,że dla Pana pojęcie : " średnia matematyczna" jest Panu obce. Napastnika rozlicza się z tego, ILE MINUT gry potrzebuje NAPASTNIK na strzelenie bramki ? Gdyby było to pojęcie Panu znane to zapewne w podstawowym składzie w roli NAPASTNIKA nie występował by zawodnik , który w ponad tysiącu minutach gry zdobywa 1 / słownie jedną / bramkę, a nie zostawiał by pan na ławce rezerwowych , który do zdobycie pierwszej bramki w swym drugim wyjściu z ławki rezerwowych potrzebował ca 28 minut. Bądź Pan mężczyzną i powiedz kibicom co jest tego przyczyną . A może KTOŚ zmusza Pana do tego ,że ten zawodnik - niezależnie od wszystkiego MUSI WYSTĘPOWAĆ W PODSTAWOWYM SKŁADZIE ? Kibice mają prawo wiedzieć, kim jest ten KTOŚ !!! Na dłuższą mętę LEGIA grając w 10 piłkarzy plus jeden figurant przeciwko 11 piłkarzom drużyny przeciwnej mimo zaangażowania piłkarzy nie pociągnie. Jak długo można grać, bez jednego zawodnika ? Zdaję sobie sprawę z tego ,że nie zna Pan języka polskiego - więc " pisana " opinia jest dla Pana nie zrozumiana. No cóż, ale to już jnie mój problem. odpowiedz

Wiśniak - 1 godzinę temu, *.com.pl Ty kółku

Graliśmy w 9

Wystawiając od początku Rosołka i Muciego robisz sabotaż odpowiedz

Odp - 1 godzinę temu, *.lunet.eu @Wiśniak: czyli Mladenović ci się podobał? odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.heldenvannu.net Formacja obrony to porażka jakieś nie porozumienie niema meczu by jakiś babol się nie przytrafił jak nie Augustyniak to jedzą jak nie jedzą to Mladenovic i jeszcze jego trucht po złym zagraniu a po stracie bramki głupi uśmiech odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.netfala.pl Tato jak wystawiasz Rosołka i Slisza to zawsze gramy w 9. Tobiasz puszcze wszystko co leci w swiatlo brami ostatnio... Może jak byśmy grali po 11 z bramkarzem to by się udało... odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Syn trenera: Racja racja i jeszcze raz racja. Jeszcze Baku i Mladenovic i Muci bezproduktywnie sobie latają dla jaj odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.165.51 Wszystko fajnie, atakujemy, spychamy rywala do obrony, gramy swoje caly czas, nawet sporo strzelamy jak na fakt gry bez napastnika, ale w tym ustawieniu defensywy to my latwe gole tracimy co mecz. Za duzy chaos jest z tym Ribeiro w trojce stoperow. odpowiedz

Gosling - 2 godziny temu, *.aster.pl chłopie to ile do tych cymbałów można mówić - koń albo małpa by zrozumiała

z Koroną też brameczki stracone frajersko

odpowiedz

