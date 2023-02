Konferencja pomeczowa

Zieliński: Przeżyliśmy rollercoaster

Niedziela, 12 lutego 2023 r. 20:01 Fumen, źródło: Legionisci.com

Jacek Zieliński (trener Cracovii): Przeżyliśmy prawdziwy rollcoaster. Jak to mówią - z nieba do piekła i tak dwa razy. Trudno na gorąco wyciągnąć mądre wnioski, ale budujące jest to, że w szatni panował niedosyt, złość, poczucie, że byliśmy blisko wygrania. Oczywiście zdaję sobie sprawę z rzutu karnego Legii itd.



Niemniej należą się słowa uznania dla chłopaków, choć nie dociągnęliśmy zwycięstwa do końca. Jak będziemy grać z takim zaangażowaniem i dołożymy umiejętności, to powinno być dobrze. Drgnęło i idziemy w górę.