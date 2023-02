Piłkarski rollercoaster

Sędziowie

Główny: Piotr Lasyk

Asystent: Krzysztof Myrmus

Asystent: Damian Rokosz

Techniczny: Damian Krumplewski,



Robin(L) - 1 minutę temu, *.t-mobile.pl Kolejny mecz z serii tych co już go w szatni wygrali a boisko ich weryfikuje straszliwie. Dobrze że do końca walczyli i jest chociaż punkt ale można było odrobić do Rakowa kolejne punkty tamci woeczni nie bada remisować.

Swoją drogą weekend dla drużyn z (L) na piersi marniutki Koszykówka w plecy Siatkówka w plecy Futsal w plecy ale w ich przypadku to w tym sezonie noc nowego.

Chociaż tutaj "orły" punkt zdobyły wywalczyly przepraszam.

Jak Josue ma gorszy dzień to widać że kopiemy się po czołach co będzie jak on odejdzie? odpowiedz

Antek - 3 minuty temu, *.. Butelki na boisku będą kary odpowiedz

Piłkarzyki pajacyki - 4 minuty temu, *.t-mobile.pl Wstyd. Do roboty. Ku..wa. Banda nieudaczników , trener tez do wypieprzenia , żadnej taktyki, żadnej przemyślanej taktyki !!!!! odpowiedz

Dramat - 10 minut temu, *.chello.pl Jak słabo musi grać Mleden żeby usiąść na ławce. Dzisiaj to był jakiś sabotaż. To samo Rosołek, masakra.



Pomysł ze schodzącym na prawe skrzydło Josue tez chujowy. Najgroźniejszy piłkarz Legii to Nawrocki. odpowiedz

tylkoL - 11 minut temu, *.centertel.pl Mladenovic do WYJEBANIA !!! NAJSŁASZBY NA BOISKU

CZŁAPIE a chce zarabiać grubą kase?

ON NAWET NA POŁOWE OBECNEJ PENSJI NIE ZASŁUGUJE !!!

Była szansa na odrobienie strat do Rakowa...

jak tak można było to spierdolić :((( odpowiedz

Pit - 11 minut temu, *.net.pl Jak zwykle spieprzyli, dziady i partacze. Szkoda czasu...... odpowiedz

Lemon - 12 minut temu, *.centertel.pl Przyjechali średniacy z Krakówka i nas wyjaśnili. Jesteśmy ligowym średniakiem i tyle. odpowiedz

Jano - 13 minut temu, *.orange.pl No cóż tymi szmaciarzami niestety ligi nie zwojujemy, trudno wygrywać jak nawet nasz najlepszy piłkarz karnych nie potrafi strzelać, szmaciarze i tyle a budżet płacowy dalej mamy największy powinni zarabiać 1/10 tego co zarabiają a i to za dużo! odpowiedz

Lapek - 13 minut temu, *.orange.pl Brawo za walkę do końca i wywalczony przynajmniej 1 pkt.

Oby w następnym meczu poszło lepiej.

Tylko Legia ! odpowiedz

Piter - 13 minut temu, *.centertel.pl Lód na głowe się przyda? Ptaka tam, dla nas liczy się tylko mistrzostwo! odpowiedz

krislegia - 13 minut temu, *.matrixinternet.pl Jprd



jak na gre w 9 to całkiem niezły wynik



odpowiedz

