Rollercoaster

popuLaryzator - 19 minut temu, *.57.117 Remis u siebie ze śtedniakiem ligowym to jak porażka...., złe ustawienie a te gierki gosci na naszyk polu karnym a potem gol dla nich to tragedia...a była szansa na odrobienie straty do medalionikòw...

Pingwinek - 19 minut temu, *.vectranet.pl Ha ha ha, banda nieudaczników.Do kopania metra w Warszawie się nadają.

Piłkarze Cracovii którzy w większości z nich nie wie gdzie leży Polska,potrafią przynajmniej zremisowac a prawie że wygrać z zespołem który jest najbardziej utytułowanym klubem w Polsce.Hahaha,śmiechu warte.Ta Legia to się do cyrku nadaje.Polonia by ich nawet objechała

Vuko - 28 minut temu, *.chello.pl Ledwo ledwo wygrana z Korona, potem szczesliwie w Lubinie.

Nasz maks to 2 -3 miejsce.

Olomanolo - 32 minuty temu, *.207.183 Ciekawe co dziadki z pzpn-u wymyślą za rzucanie butelkami na boisko

(L) uz - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Jak już bez MP to miejsce w lidze przestaje mieć znaczenie. Bez złudzeń , tym składem i przy tej polityce decydentów ( po wała gra Rosołek?) liga jest stracona w tym sezonie. Może jakimś fuksem PP , żeby coś z sezonu ocalić?

AAA - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Do Legion: ale nikt go nie chce tego Rosołka a jest taki sam słaby jak Skibicki

Tobiasz ...też chyba 2-3 mecze odpoczynku by się przydały.

Tak jak Josue...







odpowiedz

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Oglądaj dzisiejsze widowisko to tylko dziękować ze to była Cracovia bo nawet tego punktu by nie wyszarpali rzutem na taśmę.

Widać że jal Josue ma gorszy dzień co dziś było widać ewidentnie już nawet nie mówie o tym karnym bo to tylko można przemilczec to wygląda to jak walenie głową o ścianę. Jak odejdzie co jest przewidywane to marnie będzie to wyglądało.

Była szansa podgonić do Rakowa i znowu mecz wygrany w szatni został zweryfikowany brutanie na boisku. A Raków wiecznie remisować i gubić punktów nie będzie. Oby ma końcu nie zabrakło właśnie tych głupio traconych punktów.

Weekend z Legia w tym tygodniu nie najlepszy

Koszykówka w plecy

Siatkówka w plecy

Futsal w plecy

Chociaż tutaj "orły" punkt wyszarpali



odpowiedz

Roma - 1 godzinę temu, *.lunet.eu Tragicznie nie było. Decydują szczegóły, a dziś tymi szczegółami były : asysta Mladenovicia i karny. Nawrocki „rośnie", a Tobiasz niestety nie.

Legion - 1 godzinę temu, *.chello.pl Niech ktoś weźmie tego Rosołka!!! 20 mecz w lidze w tym sezonie, 1 (!!!!) i 1 (!!!) asysta. To jest parodia napastnika. Nawrocki już strzelił więcej od niego a Pekhart który przed chwilą wrócił tyle samo. Won parówo!!! Tobiaszowi to też by się ławka przydała i niech Hładun coś pokaże, bo chłopak od początku roku puszcza absolutnie wszystko co leci w bramkę. Nie daje zupełnie nic.

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ilość przebiegniętych kilometrów przez Legię była w porządku.

Mladenović odwalił babola a Josue strzela karnego zupełnie bez sensu.

Chyba nie mieliśmy tego meczu wygrać. Czyżby pasjonat tenisa zakazał drużynie wygrać by zwróciła się wymiana murawy?

Weźcie tego Baku wystrzelcie na księżyc. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Gdyby nie fakt, że obrona Cracovii grała równie "radośnie" jak nasza nie byłoby nawet punktu. Bez wzmocnienia tej linii niczego godnego w tym sezonie nie zwojujemy. Praktycznie w każdym meczu coś tracimy.

Generalnie gramy "bez celów sportowych" to i wynik nie powinien dziwić.



Generalnie gramy "bez celów sportowych" to i wynik nie powinien dziwić. odpowiedz

Bzyk(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl To będzie groteska polskiej ligi, jak my zdobędziemy MP w tym sezonie Perkhartem i Carlitosem w składzie.

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Bzyk(L): Nie zdobędziemy, zatem luz..

fan1956 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Pan !!!! Tobiasz to niech się ogarnie, a nie zgrywa wielkiego bramkarzynę, jemu całkowicie się poj..ało się w tej łepetynie, co celny strzał to bramka (gówniarz i pajac) ,, zagłębie, korona) Josue, to lepiej niech już karnych nie wykonuje, stracone 4 punkty ,,ze śląskiem i z maczetami,, Mladenović, czy on ma założonego pampersa ? No i napadzior Rosołek ,,pierdołek,, z sześciu metrów w bramkarza. To wszystko o dupę potłuc. Będziemy widzieli MISTRZA jak świnia niebo.

Lao - 2 godziny temu, *.netfala.pl Nic strasznego, nowego, po prostu spotkanie średniaków ligowych. U nas chłopaszki zbudowały się wygranymi z jakimiś pomiotami ligowymi i myślą, że zaraz ligę wygrają.

Mladenovic znów foszy i chce doczłapać do końca bez kontuzji. Jak Josue nie ma dnia ani nie chce mu się grać, to nic nie idzie.

O Rosołku szkoda jest strzępić ryja, bo to wszyscy widzą sami. Sliszowi po raz kolejny w.sytuacji, gdy drużynie nie idzie, nie trzyma ciśnienia, jeśli to taki problem, to chyba trzeba się udać do gabinetu odpowiedniego specjalisty. Średniawka i tyle. odpowiedz

LWST - 2 godziny temu, *.plus.pl Ja się pytam dla czego żadnej szansy nie dostał Strzałek ,po bardzo dobrym meczu w Lubinie ?? Tylko Baku, który poza szybkością jeszcze nic nie pokazał .Oj dzisiaj oceny będą niskie dla prawie wszystkich !!

Kowal - 2 godziny temu, *.orange.pl @LWST: baku miałnpodać na łeb do Pekharda. Strzałek nie bo Kapustek który się starał. Nie lubię jak piłkarz się stara. Lubię jak umie.

Miasto dupiarza Rafałka - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Darek odetchnął,kasy na premie za MP nie trzeba kombinować, status quo

Sarcastico - 2 godziny temu, *.inetia.pl Wy na prawdę myśleliście, że gonimy Raków bo wygraliśmy w boleściach z drużynami ze strefy spadkowej? Przyjechała drużyna ze środka tabeli i proszę.. strata punktów i gonienie wyniku. W naszym klubie są sami nieudacznicy począwszy od piłkarzy, przez trenera kończąc na tzw. działaczach. Tylko kibice nie mogą się wstydzić.

13 - 1 godzinę temu, *.122.18 @Sarcastico : I tu sie z Toba zgodze.

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl Ten japończyk z Cracovii ma pojęcie ! Brać go do Legii L

Kowal - 2 godziny temu, *.orange.pl @Dedi: bieganie szybko w kółko i machanie cygańskim fryzikiem jak tsubasa z kreskówki to trochę za mało. Jeszcze coś trza podać albo strzelić. Broń boże takie pokraki w klubie

Tomek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Wyglądało to tak, jakby nasi piłkarze znowu zarobili.

Rado - 2 godziny temu, *.aster.pl Przecież to było pewne. Odkąd pamiętam - kiedyś Widzew i Wisła jak traciły punkty, można było stawiać za pensję, że Legia nie wygra. No i postawiłem dziś na... Legię, na szczęście tylko za 15 zł. Śmiejcie się...

Siara - 2 godziny temu, *.52.135 W sztabie Cracovii kibic Legii ????

(L)eve(L)64 - 2 godziny temu, *.plus.pl To co znowu wina zrzucona na murawę bo nie szkodzi że nowa ale mało zielona?

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.174.42 Mladenovic I muci znów najslabsi na boisku. Nieobecni. A trener zdejmuje rosolka. Dramat. Potem schodzi Wszołek i zastępuje go ... baku. Dramat.

Sarcastico - 2 godziny temu, *.inetia.pl @majusL@legionista.com: A widziałeś jakie zmiany cymbał robił z Koroną i Zagłębiem? Niewiarygodne... Oni żyją w jakiejś symulacji, której my nie rozumiemy.

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.netfala.pl @majusL@legionista.com: Chyba Kpisz do momentu zejścia Muci jako jedyny stwarzal zagrożenie dla bramki pasów...

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.netfala.pl Jak na granie w 8to całkiem nieźle, parodystow Rosolka , Slisza i Mladenovicia co juz hajs za transfer na Bliski Wschód kasuje, nie liczę...

Kowal - 2 godziny temu, *.orange.pl @Trener Bramkarzy: Slisz jest defensywnym pomocnikiem. I robi co do niego należy. Jakby umiał więcej do przodu to od kilku lat grałby na zachodzie w dobrym klubie. Mladen i Rosołek weg. Ch...a grają i męczą.

Cegiełka - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Przyjechała siermiężna Cracovia i wyjaśniła nas na naszym stadionie. Jesteśmy średniakiem ligowym i tyle.

litza - 2 godziny temu, *.vectranet.pl o c h ... j u m ó j s ł o d k i ????????????

Jacek Rosa - 2 godziny temu, *.vectranet.pl już dałem swój głos na 6 5 4

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Z runjaicie wygranie mistrzostwa to mission impossible. Ten gość przede wszystkim nie ma szczęścia.

Robin(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Kolejny mecz z serii tych co już go w szatni wygrali a boisko ich weryfikuje straszliwie. Dobrze że do końca walczyli i jest chociaż punkt ale można było odrobić do Rakowa kolejne punkty tamci woeczni nie bada remisować.

Swoją drogą weekend dla drużyn z (L) na piersi marniutki Koszykówka w plecy Siatkówka w plecy Futsal w plecy ale w ich przypadku to w tym sezonie noc nowego.

Chociaż tutaj "orły" punkt zdobyły wywalczyly przepraszam.

Jak Josue ma gorszy dzień to widać że kopiemy się po czołach co będzie jak on odejdzie? odpowiedz

Antek - 3 godziny temu, *.. Butelki na boisku będą kary

Piłkarzyki pajacyki - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Wstyd. Do roboty. Ku..wa. Banda nieudaczników , trener tez do wypieprzenia ,

Dramat - 3 godziny temu, *.chello.pl Jak słabo musi grać Mleden żeby usiąść na ławce. Dzisiaj to był jakiś sabotaż. To samo Rosołek, masakra.



Pomysł ze schodzącym na prawe skrzydło Josue tez chu...wy. Najgroźniejszy piłkarz Legii to Nawrocki. odpowiedz

Alex - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Dramat: najsłabszy to dzisiaj i od początku wiosny to jest niestety Tobiasz. Dzisiaj 2 strzały celne i 2 puszczone bramki. (Jeden strzał wybili obrońcy) w meczu z Koroną i Zagłębiem podobnie. odpowiedz

Kowal - 2 godziny temu, *.orange.pl @Alex: tobiasz puszcza wszystko co leci na bramę. W ch...owszych druzynach mają bramkarzy wygrywających mecze. U nas ręcznik odpowiedz

tylkoL - 3 godziny temu, *.centertel.pl Mladenovic do WYJE...NIA !!! NAJSŁASZBY NA BOISKU

CZŁAPIE a chce zarabiać grubą kase?

ON NAWET NA POŁOWE OBECNEJ PENSJI NIE ZASŁUGUJE !!!

Była szansa na odrobienie strat do Rakowa...

jak tak można było to spier...lić :((( odpowiedz

Pit - 3 godziny temu, *.net.pl Jak zwykle spieprzyli, dziady i partacze. Szkoda czasu...... odpowiedz

Lemon - 3 godziny temu, *.centertel.pl Przyjechali średniacy z Krakówka i nas wyjaśnili. Jesteśmy ligowym średniakiem i tyle. odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.orange.pl No cóż tymi szmaciarzami niestety ligi nie zwojujemy, trudno wygrywać jak nawet nasz najlepszy piłkarz karnych nie potrafi strzelać, szmaciarze i tyle a budżet płacowy dalej mamy największy powinni zarabiać 1/10 tego co zarabiają a i to za dużo! odpowiedz

Lapek - 3 godziny temu, *.orange.pl Brawo za walkę do końca i wywalczony przynajmniej 1 pkt.

Oby w następnym meczu poszło lepiej.

Tylko Legia ! odpowiedz

Piter - 3 godziny temu, *.centertel.pl Lód na głowe się przyda? Ptaka tam, dla nas liczy się tylko mistrzostwo! odpowiedz

krislegia - 3 godziny temu, *.matrixinternet.pl Jprd



jak na gre w 9 to całkiem niezły wynik



odpowiedz

Pierwszy - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @krislegia: I to chyba najlepsze podsumowanie. odpowiedz

