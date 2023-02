Bramki i skrót meczu Legia - Cracovia

JOSUE NIE WYKORZYSTUJE RZUTU KARNEGO! ⛔ Znakomicie wyczekał go Niemczycki i Cracovia wciąż prowadzi z Legią! ???? ???? Mecz trwa w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgl2E3 pic.twitter.com/AV73Q1lMOV

Legia tylko zremisowała z Cracovią 2-2. Po katastrofalnym błędzie Filipa Mladenovicia Michał Rakoczy pokonał Kacpra Tobiasza. Na 1-1 strzelił Maik Nawrocki, a po chwili gola na 2-1 zdobył Jakub Jugas. Wynik ustalił Tomas Pekhart. Zapraszamy do obejrzenia goli i skrótu: Skrót z meczu na Ekstraklasa.TV

