Fotoreportaże z Łazienkowskiej

15 182 kibiców stawiło się na stadionie przy Łazienkowskiej 3 w niedzielne popołudnie. Frekwencja nie była tak wysoka jak poprzednio, ale wpływ na to na pewno miał okres ferii, które właśnie rozpoczęły się w województwie mazowieckim Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z meczu Legia - Cracovia. Fotoreportaż z meczu - 99 zdjęć Mishki Fotoreportaż z meczu - 54 zdjęcia Kamila Marciniaka

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Mietek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl 15 142 tyś. na meczu a gdzie pozostale ponad 3,5 tyś.? Licznik wskazywał prawie 18900 na rozpoczęcie meczu. odpowiedz

Zbigniew - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Tobiasz powinien odpocząć , przy pierwszej bramce mógł się lepiej zachować . Joshue już raz karnego nie strzelił , czy np. Nawrocki nie ma spokojniejszej głowy .

odpowiedz

Jacek Rosa - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Tobiasz Nawrocki Pekhart odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.