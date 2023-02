Nawrocki: Straciliśmy dwa punkty

Niedziela, 12 lutego 2023 r. 21:19 źródło: Legia Warszawa

- Straciliśmy gole po indywidualnych błędach, a potem musieliśmy gonić wynik. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, w końcu przez 90 minut. Na koniec skończyło się na jednym punkcie - powiedział po meczu z Cracovią zdobywca jednej z bramek, Maik Nawrocki.



- Patrząc na cały mecz, straciliśmy dwa punkty. Ale nie było łatwo o ten punkt. Szybko straciliśmy gola, później znów musieliśmy gonić. Więc brawo dla drużyny, że do końca walczyliśmy. W szatni nikt jednak nie był zadowolony.



- Byłem pewny, że po ewentualnym golu z karnego wygramy ten mecz. Niestety Josue nie strzelił, ale mieliśmy jeszcze wystarczająco czasu, by zwyciężyć. Niestety to się nie udało.



- W pierwszej połowie dużo graliśmy wszerz boiska i brakowało piłki w polu karnym rywali. W drugiej połowie więcej piłek dostarczaliśmy w pole karne, ale Cracovia ma wysokich obrońców i sobie z tym radzili. Mimo tego mieliśmy swoje szanse. Strzeliliśmy dwa gole, ale nie było łatwo przebić się przez obronę Cracovii. Cracovia stworzyła problemy wielu zespołom.



- Nie wiem czy przekonałem do siebie selekcjonera Fernando Santosa. W każdym meczu daję z siebie wszystko. Zobaczymy, jak oceni mnie trener.



- Każda drużyna może stracić punkty. Musimy patrzeć na siebie i wygrywać kolejne spotkania. Przed nami dużo meczów, wiele może się wydarzyć.



- Ten mecz mógł skończyć się inaczej. Mamy punkt, który trzeba szanować, ale chcemy zawsze wygrywać.



- Mamy dwóch bardzo aktywnych stoperów - mnie i Yuriego Ribeiro. Lubimy ruszyć do przodu, dobrze się z tym czujemy. Strzeliłem dwa gole w dwóch domowych meczach, myślę, że będą kolejne.