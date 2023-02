Mecz z Piastem Gliwice będzie jubileuszowym dla Josue. To 50. ligowe spotkanie Portugalczyka w barwach Legii Warszawa. 32-letni zawodnik łącznie wystąpił w 66 meczach z "eLką" na piersi, w których zdobył 12 goli. W Ekstraklasie zagrał 49 razy i strzelił 8 bramek.

exsa - 3 godziny temu, *.orange.pl Wiecej zaangazowania w akcjach i z okazji jubileuszu wypada strzelic gola !!!! odpowiedz

