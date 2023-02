Murawa przy Łazienkowskiej wymieniona

Piątek, 10 lutego 2023 r. 22:17 Woytek, źródło: Legia.com

W piątek Legia Warszawa zakończyła proces wymiany murawy na stadionie, na którym już w niedzielę piłkarze rozegrają mecz ligowy. Prace trwały od ubiegłej środy, a zaangażowanych w nie było 35 osób.



Nowa nawierzchnia przyjechała z Węgier w 21 TIR-ach. W minionych dniach były mocno niesprzyjające warunki pogodowe i rolki trawy musiały być najpierw podgrzewane w tymczasowych namiotach, by uzyskały temperaturę umożliwiającą ułożenie. Układanie rozpoczęło się więc we wtorek i potrwało 3 dni. Piątek i sobota przeznaczone są na dociskanie trawy do podłoża, zabiegi pielęgnacyjne i malowanie linii.









"Kolor murawy jest na razie nieco blady. Wyjaśnienie jest dość oczywiste i zrozumiałe: obecnie w Europie Środkowej panują trudne warunki atmosferyczne, temperatury w całym regionie utrzymywały się poniżej zera przez wiele dni. Tak było również na Węgrzech i w takich okolicznościach murawa została położona na naszym obiekcie. Przy sprzyjającej aurze, trawa zyska intensywniejszy zielony odcień w ciągu około 3 tygodni. To proces, mierzymy się z siłami natury. Najważniejsze, ze jest równo i gęsto" - informuje klub.



W kwietniu nastąpi weryfikacja i podjęte zostaną dalsze decyzje. Murawa ma służyć przez kolejne 1,5 roku.



Od najbliższej środy pierwsza drużyna zamiast w Legia Training Center będzie trenowała na na bocznym podgrzewanym boisku przy Łazienkowskiej 3. Spowodowane to jest tym, że w tym samym czasie w LTC będzie przebywał Szachtar Donieck, przygotowujący się do meczów 1/16 finału Ligi Europy ze Stade Rennes. Ukraińcy będą korzystali na wyłączność z jedynego podgrzewanego boiska z naturalą nawierzchnią w ośrodku treningowym.