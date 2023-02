Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 11 lutego 2023 r. 22:03 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi zremisowali 2-2 z III-ligową Pilicą Białobrzegi. Zespół U17 po zaciętej walce uległ 3-4 Hercie Berlin, z kolei Legia U15 pokonała rówieśników z Berlina 2-1. Drużyna U16 zremisowała 3-3 z Banikiem Ostrava 2007, z kolei w meczu w kategorii U14 lepsi okazali się legioniści, którzy wygrali 4-1. Legia U10 rozegrała ciekawy sparing z rówieśnikami z Jagiellonii Białystok.



Sparing: Pilica Białobrzegi 2-2 (2-0) Legia Warszawa U19

Gole:

1-0 Aleksander Stawiarz

2-0 Aleksander Stawiarz

2-1 Bartosz Mikołajczyk (as. Oskar Lachowicz)

2-2 Dawid Niedźwiedzki (as. Cyprian Pchełka)



Legia: gr. testowany – Bartosz Krasuski, Szymon Bednarz (Hubert Dorczyk), Jakub Okusami, Maciej Bochniak (46' Viktor Karolak [06]) – Bartosz Mikołajczyk, Oskar Lachowicz, Maddox Sobociński (46' Kacper Knera) – Dawid Kiedrowicz (Cyprian Pchełka [06]), gracz testowany (Szymon Siodłowski), Dawid Niedźwiedzki

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Sparing: Hertha Berlin U17 (2006 i mł.) 4-3 (3-0) Legia U17

Gole:

1-0 10 min.

2-0 32 min.

3-0 40 min.

3-1 52 min. Tomasz Rojkowski (as. Jakub Adkonis)

3-2 62 min. Tomasz Rojkowski (as. Jakub Adkonis)

3-3 65 min. Kacper Potulski (as. Jakub Adkonis)

4-3 82 min.



Legia: Hubert Nowak - Oliwier Olewiński, Bartosz Dembek (75' Dawid Rudnicki), Kacper Potulski [07], Jakub Grzejszczak (75' Przemysław Mizera) - Maciej Saletra (75' Mateusz Konopka), Jakub Adkonis [07], Igor Busz [07], Aleksander Iwańczyk [07]) - Jakub Zbróg [07](60' Mateusz Szczepaniak [07]), Tomasz Rojkowski, gr. testowany (46' Igor Skrobała)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Zacięte, dramatyczne spotkanie w Berlinie. Gospodarze od pierwszych minut zaatakowali wysoko zodbywając szybvkie prowadzenie, a gdy wydawało się, że Legia zaczyna otrząsać się z ich przewagi (kilkoma groźnymi akcjami ofensywnymi), "ukąsili" po raz drugi i trzeci. Na drugą połowę legioniści wyszli już bez nadmiernego rezpektu i po prostu grali swoje, bez względu na to, z kim grają, co dało szybki efekt. Po 20 minutach straty zostały w pełni odrobione za sprawą Rojkowskieog i Potulskiego, a niedługo potem padł kolejny gol dla podopiecznych Dariusza Rolaka. Gdy legioniści wracali na własną połowę, odgwizdany gol został jednak... odwołany, z uwagi na faul na bramkarzu, jaki miał mieć miejsce. Wymiana ciosów trwała do ostatnich sekund, a o jedną bramkę lepsi okazali się Niemcy, którzy bardzo powaznie potraktowali ten sparing. Bardzo ciekawa lekcja i wiele przemyśleń do wykorzystania.



Legia U16 (2007 i mł.) 3-3 (0-1) Banik Ostrava U16

Gole:

0-1 38 min.

1-1 60 min. Stanisław Gieroba (as. Mikołaj Kotarba)

1-2 64 min. (gol samobójczy)

1-3 70 min.

2-3 80 min. Franciszek Pollok (głową, as. Adrian Gilant)

3-3 81 min. Stanisław Gieroba (as. gr. testowany III)



Strzały (celne): Legia 9 (5) - Banik 11 (7)



Legia: Michał Bobier - Mikołaj Kotarba, Franciszek Pollok, Jan Leszczyński (kpt), Radosław Czerwiec - Pascal Mozie [08], Max Pawłowski (46' gr. testowany I), gr. testowany II (46' gr. testowany III) - Alex Centar (60' Konrad Kraska), Stanisław Gieroba, gr. testowany IV (60' Adrian Gilant). Rezerwa: Konrad Kassyanowicz

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Sparing: Hertha Berlin U15 (2008 i mł.) 1-2 (1-1) Legia U15

Gole:

0-1 7 min. Kacper Borowiec b.a.

1-1 12 min.

1-2 62 min. Maksymilian Sterniczuk (as. Kacper Morawiec)



Legia: Antoni Błocki (41' Jan Bienduga) - Juliusz Rafalski (50' Jakub Oremczuk), Igor Mirowski, Mateusz Lauryn, Bartosz Czarkowski (50' Piotr Bartnicki [09]), gracz testowany (55' Tomasz Babiloński, Jakub Sito (50' Kacper Morawiec), Marcel Kiełbasiński, Kacper Borowiec, Daniel Wyrozumski (55' Mikołaj Jasiński), Maksymilian Sterniczuk

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



Trudny i zacięty mecz w Berlinie. Bardzo mocny fizycznie, dobrze zorganizowany i mający kilku świetnych piłkarsko zawodników rywal grał agresywnie na caly boisku. Mimo wszystko, nieco więcej okazji stworzyła sobie Legia, któa po zaciętym pojedynku wygrała jedną bramką z renomowanym rywalem.



Legia U14 (2009 i mł.) 4-1 (0-0) Banik Ostrava U14

Gole:

1-0 45 min. Szymon Piasta (as. Oskar Putrzyński)

2-0 47 min. Szymon Piasta (as. Norbert Merchel)

3-0 52 min. Firdavs Otabekov (as.Kazimierz Szydło)

4-0 62 min. Szymon Piasta (as. Firdavs Otabekov)

4-1 78 min. (po stałym fragmencie gry).



Strzały (celne): Legia 15 (9) - Banik 11 (6)



Od 55' Legia grała w 10, po czerwonej bramce za faul taktyczny dla Bartosza Korżyńskiego



Legia: Denys Stoliarenko (Jan Pietrzak) - gr. testowany I, Kazimierz Szydło, Bartosz Korżyński, Jakub Juszczuk - Szymon Piasta, Jan Rodak, Norbert Merchel, Igor Brzeziński [10], Piotr Kaniewski, gr. testowany II, Firdavs Otabekov, gr. testowany, Oskar Putrzyński [10]

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko

Sparing: Legia U10 (2013 i mł.) - Jagiellonia Białystok U10



Strzały 1-90': Legia 77 (40) - Jagiellonia 36 (25)



Legia: Leon Gańko, Antoni Adamkiewicz, Michael Oyedele, Olivier Siuda, Tobiasz Paprocki, Szymon Chodkowski, Jan Golański [2014], gracze testowani.

Trener: Łukasz Listwan