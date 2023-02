Bilety na mecz z Widzewem

Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.

Maverick - 13 minut temu, *.vectranet.pl Mecz klasyk wraca na Łazienkowską.Po tylu latach...Kto by pomyślał.

I ta oprawa:Witamy w piekle"Bezcenne.Lepszego przekazu na tle kibicowskim nie widziałem.Pamiętam Legia wtedy 2-0 wygrała po bramkach Nędzy Włodarczyka i zdaje się Stanko Svitlicy o ile dobrze pamiętam. TO były czasy.Dziś piekne stadiony,wszystko nowoczesne,aż sie prosi zeby liga na czele z Legią rok w rok byla lepsza.A niestety jest na odwrót

Adios - 30 minut temu, *.chello.pl Będzie komplet ? odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 14 minut temu, *.play-internet.pl @Adios : liczy się jakość nie ilość odpowiedz

Rick - 1 minutę temu, *.143.53 @Miasto dupiarza Rafałka: wyjazd prostaku z tej strony odpowiedz

L - 16 sekund temu, *.165.51 @Adios : nie bedzie. Widzew dla piknikow to nic nieznaczacy beniaminek. To nie Legia, ze zapelnia kazdy stadion w kazdym roku od pokolen. odpowiedz

