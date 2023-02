Wypożyczeni: Powrót pierwszoligowców

Poniedziałek, 13 lutego 2023 r. 09:46 Fumen, źródło: Legionisci.com

W ekstraklasie Gabriel Kobylak zaliczył pełne spotkanie w barwach Radomiaka. Co ważniejsze, bramkarz wypożyczony do Radomia, w tym roku jeszcze nie puścił bramki w lidze. Bartłomiej Ciepiela zaliczył końcówkę spotkania z Rakowem. Do gry wrócili I-ligowcy. Na murawie od pierwszych minut pojawili się Ramil Mustafajew, Patryk Pierzak oraz Kacper Skibicki.



Wypożyczeni

Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - od 80. minuty w zremisowanym 0-0 meczu z Rakowem Częstochowa. Ukarany żółtą kartką.

Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - nie grał w zremisowanym 0-0 meczu z Widzewem Łódź

Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - runda wiosenna II ligi rozpocznie się 25-26 lutego

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w zremisowanym 0-0 meczu z Górnikiem Zabrze

Jordan Majchrzak (AS Roma Primavera) - nie grał w wygranym 2-1 meczu z Ceseną U-19

Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - do 62. minuty w wygranym 1-0 meczu z Puszczą Niepołomice

Nikodem Niski (Resovia Rzeszów) - nie grał w przegranym 0-2 meczu z Wisłą Kraków

Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - do 57. minuty w przegranym 0-3 meczu z Sandecją Nowy Sącz. Ukarany żółtą kartką.

Kacper Skibicki (GKS Tychy) - do 90. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z ŁKS Łódź. Ukarany żółtą kartką.