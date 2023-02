Oficjalnie

Nowy kontrakt Strzałka

Środa, 22 lutego 2023 r. 16:04 źródło: Legia Warszawa

Legia Warszawa podpisała nowy kontrakt z Igorem Strzałkiem, obowiązujący do 30 czerwca 2026. Dotychczasowa umowa wygasała 31 grudnia 2023.









Igor Strzałek pierwszy raz trafił do "jedynki" rok temu, gdy trenerem był Aleksandar Vuković podczas przygotowań do rundy wiosennej. W drużynie zadebiutował 21 maja 2022 roku w spotkaniu z Cracovią. Następnie miał nieudaną rundę jesienną, którą spędził głównie w trzecioligowych rezerwach. Na początku tego roku sporo zyskał w oczach trenera Kosty Runjaicia i przebił się do meczowej osiemnastki. Do tej pory wystąpił w sumie w trzech meczach.