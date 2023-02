Z obozu rywala

Piast przed meczem z Legią. Nowe otwarcie

Sobota, 18 lutego 2023 r. 13:30 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W niedzielę o godzinie 17:30 legioniści zagrają z Piastem Gliwice. Z ostatnich dziesięciu meczów z tym przeciwnikiem Legia wygrała tylko dwa. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką Piasta.



Piast miał jesienią problemy. Po 14 kolejkach w swoim dorobku miał zaledwie dwa zwycięstwa, co poskutkowało głośną zmianą na stanowisku trenera. Klub opuścił Waldemar Fornalik, który związany był z Gliwicami przez ponad pięć lat. Zastąpił go świetnie znany kibicom Legii Aleksandar Vuković. Piast dla Serba jest pierwszym zespołem oprócz Legii, który prowadzi samodzielnie. "Efekt nowej miotły" jednak nie nastąpił. Gliwiczanie w trzech ostatnich meczach ligowych roku 2022 przegrali, zremisowali oraz wygrali, a także odpadli z Pucharu Polski po starciu z Górnikiem Łęczna. Dopiero zimą "Vuko" miał czas na ułożenie zespołu, który teraz wygląda nie najgorzej. Rundę wiosenną Piast rozpoczął od remisu z Jagiellonią Białystok (1-1), jednak tydzień później przegrał w Częstochowie z Rakowem (0-1). W ostatniej kolejce Piast wygrał z Zagłębiem Lubin 2-0.







Defensywa



Niepodważalną jedynką w bramce Piasta jest František Plach, który w Gliwicach gra już od pięciu lat. Jest jednym z lepszych bramkarzy w naszej lidze, a w tym sezonie nie opuścił nawet jednego ligowego spotkania. Drogi do bramki najczęściej chroni czwórka obrońców. Na prawej stronie oglądamy 20-letniego Arkadiusza Pyrkę. Para stoperów to połączenie talentu z doświadczeniem, a dodatkowo jest to dwójka, która w przeszłości reprezentowała Legię. Młodość w połączeniu z blisko 50 meczami w seniorskiej piłce to oczywiście Ariel Mosór, a obok niego gra Jakub Czerwiński. Patrząc na formę 19-latka, można z przekonaniem stwierdzić, że Legia powinna pluć sobie w brodę, że pozbyła się takiego talentu. Po lewej strony obrony najczęściej oglądamy Greka Alexandrosa Katranisa, który słynie z ostrej gry.







Pomocnicy



W środku pola ważnymi ogniwami są 30-letni Michał Chrapek (na zdjęciu niżej) oraz sześć lat młodszy Patryk Dziczek. Szczególnie dobre liczby wykręca ten pierwszy, który w tym sezonie zanotował już trzy asysty oraz strzelił jednego gola. Często z ławki rezerwowych wchodzi Anglik Tom Hateley. Nieco bardziej ofensywne zadania ma były zawodnik stołecznego zespołu, 26-letni Grzegorz Tomasiewicz, który w ostatnich latach nieźle się rozwinął. O miejsce w składzie rywalizuje z Hiszpanem Jorge Félixem, po którego powrocie gliwiczanie obiecywali sobie więcej.







Na prawej stronie pomocy bryluje największa gwiazda Piasta, czyli Damian Kądzior, o którego latem 2021 roku gliwiczanie wygrali batalię transferową z Lechem Poznań. 30-latek jest szybki, a dodatkowo dysponuje dobrym strzałem, co kilkakrotnie pokazywał w tym sezonie. Sześciokrotny reprezentant Polski w aktualnych rozgrywkach trzykrotnie pokonywał bramkarzy rywali, a dodatkowo zanotował pięć asyst. Z drugiej strony najczęściej występuje Michael Ameyaw. Łodzianin na razie ma na swoim koncie dwa trafienia i jedną asystę.







Ofensywa



Nie da się ukryć, że kluczowym napastnikiem Piasta jest Kamil Wilczek. 35-latek miewał w tym sezonie lepsze i gorsze chwile, lecz ostatnimi czasy jest zdecydowanie na fali. W sumie w tym sezonie strzelił siedem goli, a w ostatnich trzech spotkaniach dwukrotnie trafiał do siatki rywali. Rywalizację na tej pozycji ma wzmocnić ściągnięty zimą Austriak Alex Sobczyk, który nie zadebiutował jeszcze w barwach Piasta.



Przewidywany skład: Plach — Pyrka, Mosór, Czerwiński, Katranis — Kądzior, Chrapek, Dziczek, Tomasiewicz, Ameyaw — Wilczek

Nieobecni: Huk, Kostadinow (kontuzje)



Ostatnie 5...



Ostatnie pięć meczów Legii z Piastem w Gliwicach:



[24-10-2021] Piast 4-1 Legia

[21-04-2021] Piast 0-1 Legia

[06-10-2019] Piast 2-0 Legia

[30-10-2018] Piast 1-1 Legia

[12-08-2018] Piast 1-3 Legia



Historia



Oba zespoły mierzyły się ze sobą 31 razy. Legia górą w tych starciach była 16-krotnie (ok. 52%), porażkę ponosiła ośmiokrotnie (ok. 26%). Siedem razy padał remis. Bilans bramkowy to 52 - 32 na korzyść warszawiaków. Ostatnie wspomnienia kibiców Legii z Gliwicami nie są najlepsze. W październiku ubiegłego roku "Wojskowi" przegrali 1-4, a aż trzy trafienia zdobył Hiszpan Alberto Toril. Snajper nigdy później nie zbliżył się poziomem gry do tamtego spotkania, więc opuścił Piast zimą. To właśnie po tym meczu trener Czesław Michniewicz został zwolniony z Legii. Piast nie jest wygodnym rywalem dla legionistów. Na ostatnie dziesięć meczów Legia górą była zaledwie dwukrotnie, a wyższość rywala uznawała sześciokrotnie. Jesienią warszawiacy zwyciężyli 2-0.