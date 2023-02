Slisz: Jesteśmy dojrzałym zespołem i możemy gonić Raków

Poniedziałek, 13 lutego 2023 r. 21:47 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Myślę, że jesteśmy dojrzałym zespołem i spokojnie możemy podjąć rękawice i gonić Raków. To dopiero trzecia kolejka w tej rundzie i wszystko może się zdarzyć. Raków zremisował dotychczas dwa spotkania, jedno wygrał, a my dwa zwyciężyliśmy i jeden zremisowaliśmy. Z każdym meczem chcemy się przybliżać. Bawią mnie komentarze, że nie wykorzystaliśmy szansy w meczu z Cracovią. Wykorzystaliśmy w pierwszym meczu i już jesteśmy trochę bliżej. Podchodzimy do tego na spokojnie, bez „napinki” - powiedział w programie "Ekstraklasa po godzinach" na antenie Canal + Sport pomocnik Legii, Bartosz Slisz.









-Asystę drugiego stopnia może zaliczyć sobie trener Kosta Runjaić, bo krzyczał do mnie cross cross. Słyszałem to dosadnie (śmiech). Wiedziałem, że mamy dużą ilość graczy w polu karnym i że będzie szansa dla kogoś by to wykorzystać. Fajnie, że się udało i że mam w końcu liczbę na swoim koncie.



- Czuję, że mam większą swobodę na swojej pozycji. Jestem defensywnym pomocnikiem, ale mogę się podłączać do ofensywy i fajnie to wykorzystuje. To mój atut. Dużo czynników na to wpływa. Na pewno system, którym obecnie gramy, ale też trochę zmieniłem swoje granie i gram więcej o przodu. To wychodzi i jest zauważalne.