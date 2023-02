Nawrocki w jedenastce 20. kolejki

W niedzielę Legia Warszawa tylko zremisowała na własnym stadionie z Cracovią. Po tym meczu jeden zawodnik stołecznej drużyny trafiło do najlepszej jedenastki kolejki. Wyróżniony został Maik Nawrocki, który zdobył jedną z bramek. Jedenastka 20. kolejki: Filip Bednarek (Lech), Andrejs Ciganiks (Widzew), Jakub Jugas (Cracovia), Maik Nawrocki (Legia) , Jakub Lewicki (Jagiellonia), Michael Ameyaw (Piast), Piotr Wlazło (Stal), Mike Cestor (Radomiak), Radosław Murawski (Lech), Jakub Łukowski (Korona), Kamil Wilczek (Piast)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.