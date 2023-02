Mecz z Widzewem Łódź będzie jubileuszowym dla Pawła Wszołka. Pomocnik Legii Warszawa zagra po raz setny w barwach stołecznego zespołu. Do tej pory strzelił 22 bramki. W Ekstraklasie Wszołek rozegrał 84 mecze, w których zdobył 19 bramek.

