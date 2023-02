Futsal

AZS UW Wilanów 1-2 Legia Warszawa

Sobota, 18 lutego 2023 r. 17:31 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 21. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z AZS UW Wilanów 2-1. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. Kolejne spotkanie stołeczny zespół rozegra dopiero 11 marca, a jego przeciwnikiem będzie aktualny lider tabeli, Rekord Bielsko-Biała.



Dużo lepiej to spotkanie rozpoczęli gospodarze. Pierwszą bramkę zdobył w 4. minucie były zawodnik Legii Warszawa, Grzegorz Och. Po niej zawodnicy z Wilanowa całkowicie zdominowali grę, a ich bramkarz przez długi czas był bezrobotny. Pierwszy strzał zespół Legii oddał w 13. minucie, ale bez problemu piłkę wybił Mianowicz. Na 5 minut przed zakończeniem połowy legioniści popełnili piąte przewinienie, a każde kolejne oznaczało przedłużony rzut karny dla rywali. W tym momencie o czas poprosił nowy trener, Ołeksandr Kosenko. Chwilę później goście zmarnowali najlepszą jak dotychczas okazję w tym spotkaniu. W 18. minucie na silny strzał z dystansu zdecydował się Mariusz Milewski, jednak nie trafił w światło bramki. Jeszcze przed przerwą Knajdrowski mógł doprowadzić do remisu. Chwilę później ten sam zawodnik próbował z bliskiej odległości próbował zaskoczyć bramkarza. W odpowiedzi uderzał Lutai, ale umiejętnościami popisał się Warszawski. Wynik nie uległ jednak zmianie i do przerwy gospodarze prowadzili 1-0.









W 23. minucie Mianowicz wybił piłkę po strzale Silvy. W 24. minucie wyrównującą bramkę zdobył ładnym uderzeniem Mariusz Milewski. W 28. minucie Pikiewicz zmarnował doskonałą okazję. W tej sytuacji doszło do zderzenia zawodnika AZS-u i Warszawskiego. Na szczęście nic poważnego się nie stało, ale i tak bramkarz Legii zszedł z parkietu. Wkrótce jednak wrócił do gry. W 31. minucie padł drugi gol dla Legii po tym jak piłka odbiła się od leżącego Macieja Pikiewicza. W 33. minucie legionistów uratował słupek. Na 3 minuty przed końcem trener gospodarzy zdecydował się na wprowadzenie lotnego bramkarza. Z kolei w bramce Legii ponownie doszło do zmiany. Na minutę przed końcem legioniści mogli podwyższyć na 3-1. Swoich szans do ostatniej sekundy próbowali też zawodnicy AZS, ale na szczęście pudłowali. Tym samym Legia zainkasowała niezwykle ważne 3 punkty.



AZS UW Wilanów 1-2 (1-0) Legia Warszawa

1-0 - 03:41 Grzegorz Och

1-1 - 23:57 Mariusz Milewski

1-2 - 31:00 Maciej Pikiewicz (sam)



AZS:1. Marcin Mianowicz, 70. Witalij Lisniczenko, 17. Maciej Pikiewicz, 10. Denys Łyfanow, 9. Michał Klaus

rezerwa: 23. Dawid Wasążnik, 5. Grzegorz Och, 7. Filip Turkowyd, 11. Michał Rabiej, 22. Michał Offert, 56. Sava Lutai, 99. Kacper Opatowski



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 5. Sergio Monteiro. 12. Rui Pinto, 7. Andre Luiz, 97. Davidson Silva

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 9. Paweł Tarnowski, 14. Krzysztof Jarosz, 15. Radosław Marcinkowski, 19. Adam Grzyb, 20. Michał Knajdrowski, 81. Mariusz Milewski



żółte kartki: Grzyb



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal