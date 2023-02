Futsal

Zmiana trenera w futsalowej Legii

Sobota, 18 lutego 2023 r. 12:07 Woytek, źródło: Legionisci.com / Legia Futsal

Ołeksandr Kosenko dołączył do sztabu szkoleniowego drużyny Legia Futsal. Ukrainiec od grudnia 2014 roku jest także selekcjonerem reprezentacji Ukrainy, z którą wywalczył 4 miejsce w trakcie ostatnich ME 2022. Debiut na ławce rezerwowych Kosenki już dziś w meczu derbowym z AZS UW Wilanów, który rozpocznie się o godzinie 16 w hali przy ul. Wiertniczej.



Na stanowisku trenera zastąpił Mariusza Milewskiego, który funkcję pierwszego trenera pełnił od stycznia ubiegłego roku - jednocześnie cały czas jest grającym zawodnikiem. W obecnym sezonie futsaliści Legii radzą sobie bardzo słabo. Po 20 kolejkach mają na swoim koncie zaledwie 11 punktów i zajmują ostatnie miejsce w 18-zespołowej Ekstraklasie z bilansem 3 zwycięstw, 4 remisów i 14 porażek. Widmo spadku zagląda więc warszawiakom prosto w oczy - z ligi spadają dwie najsłabsze drużyny. Do rozegrania pozostało 9 spotkań.



Milewski pozostaje w Legii jako zawodnik (nie zamierza po sezonie kończyć kariery) i trener grup młodzieżowych.











Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal