21. kolejka Ekstraklasy. Widzew wyszarpał 3 punkty

Trwa 21. kolejka Ekstraklasy. W piątek górą byli gospodarze. Najpierw Cracovia wygrała ze Stalą, a potem Widzew pokonał Śląsk. Co ciekawe, zespół z Łodzi wywalczył 3 punkty po bramce zdobytej na 30 sekund przed zakończeniem spotkania. W sobotę aktualnie liderujący Raków zmierzy się z Górnikiem. Dzień później najciekawiej zapowiada się spotkanie pomiędzy Piastem i Legią. Kolejkę zakończy mecz Radomiaka z Jagiellonią.

Kacperek - 16 godzin temu, *.chello.pl Czyli wszysto ok , widzew dzisiaj wygral wiec na 100 % za tydzien przegra z Legia !

Szczegolnie ze bedzie pelny stadion (L) nienawiści.

Piast-Legia - Zwyciestwo Legii odpowiedz

Nizio - 18 godzin temu, *.198.56 Udostępnie bilet na Żyletę na Legia -Widzew odpowiedz

Dudzi - 17 godzin temu, *.plus.pl @Nizio: priv odpowiedz

Nizio - 17 godzin temu, *.centertel.pl @Dudzi: insta valciu231 odpowiedz

Super Przemo - 23 godziny temu, *.net.pl Aktualnie liderujący Raków, najciekawsze spotkanie Piast Legia. Śmieszni jesteście z tymi opisami. odpowiedz

axlrose - 22 godziny temu, *.orange.pl @Super Przemo : Potrafisz czytać ze zrozumieniem, synu? Opisy dotyczą kolejnych dni ekstraklasowej kolejki.

-Jeżeli dziwisz się, że lideruje niestety Raków, to masz problem z głową.

-Dla Legionistów najciekawsze jest spotkanie z Piastem, chyba że nie jesteś fanem Legii, to wypad stąd gacopirzu. odpowiedz

Żmija - 15 godzin temu, *.vectranet.pl @axlrose: czytam posty tego typa od jakiegoś czasu - to jakiś sfrustrowany bezrolny chłop z okolic Częstochowy. Po prostu olej gościa. odpowiedz

Hej - 17.02.2023 / 13:13, *.tpnet.pl Naprzód ! (L) odpowiedz

Hej - 8 godzin temu, *.centertel.pl @Hej: Naprzód Jędrzejów odpowiedz

Hej - 7 godzin temu, *.lunet.eu @Hej: i jeszcze Janów odpowiedz

Hej - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Hej: i Rydułtowy! odpowiedz

exsa - 17.02.2023 / 11:23, *.orange.pl Jedziemy do P.Vukovica po zwyciestwo 'LEGIO" !!!! odpowiedz

Wyrwikufel - 17.02.2023 / 09:50, *.netfala.pl W końcu trzeba wygrać w Gliwicach. odpowiedz

