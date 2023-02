21. kolejka Ekstraklasy. Wygrana Rakowa, Widzew wyszarpał 3 punkty

Sobota, 18 lutego 2023 r. 19:44 Bartosz Kuciński, źródło: Legionisci.com

Trwa 21. kolejka Ekstraklasy. W piątek górą byli gospodarze. Najpierw Cracovia wygrała ze Stalą, a potem Widzew pokonał Śląsk. Co ciekawe, zespół z Łodzi wywalczył 3 punkty po bramce zdobytej na 30 sekund przed zakończeniem spotkania. W sobotę aktualnie liderujący Raków wygrał z Górnikiem, Korona okazała się lepsza od Lechii, a Pogoń pokonała Wartę. Dzień później najciekawiej zapowiada się spotkanie pomiędzy Piastem i Legią. Kolejkę zakończy mecz Radomiaka z Jagiellonią.









21. kolejka:

Korona Kielce 1-0 Lechia Gdańsk

Raków Częstochowa 2-0 Górnik Zabrze

Pogoń Szczecin 3-1 Warta Poznań



Niedziela 19.02.

godz. 12:30 Miedź Legnica - Wisła Płock (C+ Sport)

1 2.62 X 3.3 2 2.84

godz. 15:00 Lech Poznań - Zagłębie Lubin (C+ Sport)

1 1.48 X 4.55 2 7.1

godz. 17:30 Piast Gliwice - Legia Warszawa (C+)

1 3 X 3.35 2 2.46



Poniedziałek 20.02.

godz. 19:00 Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok (C+ Sport)

1 2.1 X 3.4 2 3.75



Cracovia 2-1 Stal Mielec



To spotkanie było pod presją stereotypu piątkowego meczu Ekstraklasy, tym bardziej, że Stal Mielec od trzech spotkań nie zdobyło ani jednej bramki. Cracovia też miała swoje za uszami, bowiem “Pasy” w ostatnich kolejkach grały w kratkę - z Górnikiem dobry wygrany mecz, z Koroną w “łeb” i z Legią pozytywny remis. Stal od początku wyszła ofensywnie, skutkiem tego była bramka w 37. minucie. Wtedy wracający do składu Mateusz Mak wziął przeciwnika na plecy, sprytnie się zastawił i gdy dotarł do pola karnego, podał do Kokiego Hinokio, który zamienił strzał na bramkę. Zdaje się, że Koki świetnie czuje się w koszulce Stali, bo wygląda zupełnie inaczej niż w Zagłębiu. Na drugą połowę trener Zieliński wprowadził Kakabadze i Konopljankę, na efekty nie musieliśmy długo czekać, bo chwilę po zmianie Ukrainiec posłał ciasteczko do Otara, a ten strzelił na wyrównanie. Stal spuściła z tonu i powoli próbowała konstruować akcje. W 85. minucie Kakabadze posłał centrę i po na pozór wyglądającym przypadkowym strzale Cracovia wywalczyła komplet punktów. Na krytykę zasługuje Rauno Sapinen, który od czterech meczów nie przyczynił się do wyników drużyny z Mielca. Po bilansie bramkowym wyraźnie widać brak Saida Hamulicia.



Widzew Łódź 1-0 Śląsk Wrocław



W trzech ostatnich spotkaniach Widzew zremisował trzy razy, kibice liczyli na przełamanie łódzkiego zespołu. Do 94. minuty spełniał się czarny scenariusz RTS-u, czyli czwarty z rzędu podział punktów, ale w ostatnich sekundach spotkania Hansen po zgraniu Pawłowskiego trafił do siatki. Mecz wyglądał prawie identycznie jak wszystkie ostatnie trzy. Widzew tworzył sobie dogodne sytuacje, obrona grała mądrze i generalnie dominował. Na krytykę zasługuje Jordi Sanchez, który po świetnej jesieni zaczyna gasnąć. Zmarnował sytuację sam na sam, dzięki której mógł otworzyć wynik jeszcze w pierwszej połowie. Obawiać wzroku trenera Niedźwiedzia również może się Bartłomiej Pawłowski, bowiem zmarnował on co najmniej trzy sytuację bramkowe, ale odpłacił się świetną asystą, która umożliwiła zdobycie trzech punktów. W drużynie Śląska na pochwałę zasłużył Rafał Leszczyński, golkiper regularnie popisuje się interwencjami i staję się bohaterem swojego zespołu. Wielki minus należy postawić przy nazwisku Caye Quintany. Mimo możliwej przypadkowej asysty, przy której odebrał piłkę Ravasowi, zagrał po raz kolejny słabo. Skrzydłowy od 800 minut jest bezproduktywny i beznadziejny, a wciąż pojawia się w pierwszej jedenastce Ivana Djurdevicia. Widzew wreszcie zgarnął komplet punktów i zbliża się do strefy, która gwarantuję walkę o europejskie puchary.



