Relacja z trybun: Legia walcząca do końca!

Wtorek, 14 lutego 2023 r. 18:41 Adrian, źródło: Legionisci.com

Szeroko pojęty udany początek legijnego 2023 roku sprawił, że z optymizmem mogliśmy udać się na drugi tegoroczny mecz domowy. Wypełniona przed dwoma tygodniami Żyleta i ogień w zapełnionym do ostatniego miejsca sektorze gości w Lubinie pokazał, że nasz fanatyzm ma się dobrze i z przyjemnością mogliśmy wyczekiwać kolejnego ligowego spotkania.