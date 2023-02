Futsal

W sobotę na Wilanowie futsalowe derby

Środa, 15 lutego 2023 r. 19:58 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę o godzinie 16:00 futsaliści Legii rozegrają derbowe spotkanie z AZS-em UW Wilanów, które odbędzie się w hali przy ulicy Wiertniczej 26a (Centrum Sportu Wilanów). Zachęcamy kibiców do licznego przybycia na Wilanów i gorącego wsparcia dla naszej drużyny, która potrzebuje trzech punktów, by walczyć o utrzymanie w ekstraklasie. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.



W pierwszym meczu obu drużyn, rozegranym w połowie października, padł remis 3-3. Legia w tamtym meczu prowadziła trzykrotnie - gola na 3-2 zdobyła dziesięć sekund przed końcem spotkania za sprawą Michała Knajdrowskiego. Do wyrównania, w ostatniej sekundzie, doprowadził Michał Klaus.









Legia cały czas zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i do bezpiecznego miejsca traci trzy punkty, mając w dodatku jeden mecz rozegrany więcej. AZS jest jedenasty i ma 7 pkt. więcej od Legii. Na własnym parkiecie zaliczyli dwie wygrane, remis i 5 porażek. W zespole "akademików" występuje m.in. Grzegorz Och, który jeszcze w tym sezonie reprezentował barwy naszego klubu. Najlepszymi strzelcami drużyny AZS-u są Maciej Pikiewicz (11 bramek) oraz Michał Klaus, Denys Lifanow i Witalij Lisnyczenko (po 7 goli).



Zapraszamy do hali w Wilanowie. Legia potrzebuje naszego wsparcia!



Termin meczu: sobota, 18 lutego 2023 roku, g. 16:00

Adres hali: Warszawa, ul. Wiertnicza 26a

Cena biletów: wstęp wolny