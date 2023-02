Koszykówka

Zapowiedź meczu PP ze Startem Lublin

Środa, 15 lutego 2023 r. 09:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W czwartek w Lublinie nasi koszykarze rozpoczną rywalizację w turnieju finałowym Suzuki Pucharu Polski. W walce o półfinał, legioniści zagrają z gospodarzem turnieju, Startem Lublin. Lublinianie przed rokiem sprawili niemałą niespodziankę, docierając do finału tych rozgrywek.



Wiadomo, że w tym roku po raz trzeci raz z rzędu, i zarazem ostatni, będą gospodarzem turnieju, więc podopieczni Artura Gronka będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony. Legia z kolei będzie chciała przełamać złą passę pucharowych występów - od 2017 roku, kiedy nasz zespół ponownie awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej, jeszcze ani razu nie udało się nam pokonać pierwszego rywala w turnieju finałowym. Po słabym występie przeciwko Kingowi Szczecin i bardzo nierównej dyspozycji w ostatnich tygodniach, nasz zespół raczej nie będzie przystępował do gry w roli faworyta. Szczególnie, że Start będzie z pewnością mógł liczyć na najliczniejsze wsparcie ze strony publiczności, spośród wszystkich uczestników turnieju finałowego.









Start w rozgrywkach Energa Basket Ligi ma tylko matematyczne szanse na awans do play-off. Obecnie zajmuje dopiero 13. miejsce w tabeli z bilansem 7-12. Lublinianie fatalnie radzą sobie na wyjazdach, gdzie wygrali tylko jedno z dziesięciu rozegranych meczów. Zdecydowanie lepiej wyglądają ich występy w hali Globus - tu zaliczyli sześć wygranych i tylko trzy porażki.



Na własnym parkiecie pokonali m.in. Trefla (+19), Stal (+19) oraz Kinga (+14) - zespoły ze ścisłej czołówki. W ostatnich spotkaniach wygrali domowe spotkanie z Arką, a następnie przegrali, po bardzo zaciętym meczu w wyjazdowym spotkaniu ze Stalą Ostrów (-4). Start w obecnym sezonie występuje również w rozgrywkach ENBL, w których radzi sobie nadspodziewanie dobrze. Po sześciu seriach gier, lublinianie prowadzą w grupie A z bilansem 5-1. W ćwierćfinale tych rozgrywek zagrają (mecz i rewanż) z Ironi Ness Ziona.



Trener Startu, Artur Gronek na początku stycznia postanowił pożegnać się z dwoma swoimi zawodnikami. Sporą niespodzianką była decyzja o zakończeniu współpracy z najlepszym strzelcem zespołu, Sherronem Dorsey-Walkerem, który zdobywał średnio 17 punktów na mecz. Trener nie był zadowolony z jego roli na boisku (nie był liderem zespołu), a w jego miejsce szybko sprowadzono innego gracza. Sam zawodnik na pewno nie stracił finansowo - został wykupiony przez Sigortam.Net ITU Basket z zaplecza tureckiej ekstraklasy. - Sherron zawsze starał się robić wszystko na maksa, tylko dla mnie - ten maks - nie był wystarczający - wyjaśniał przyczyny rozstania Artur Gronek. Zespół z Lublina opuścił również estoński śrokowy, Kregor Hermet.







Na początku stycznia do Startu trafił znany z występów w EBL w sezonie 2018/19 (grał wówczas w Zastalu), amerykański rzucający, Gabe DeVoe. W ostatnich latach gracz ten występował w Alytusie Wolves, Budivelnyku Kijów, Assigeco Piacenzie i we francuskim Fos Provence Basket - w barwach tego klubu w obecnym sezonie notował średnio 8,8 pkt i 2,9 asysty. W Lublinie jego statystyki są zdecydowanie lepsze - w ciągu 31 minut zdobywa 16,2 pkt. (przy słabej skuteczności za 3), zalicza 5,8 zbiórki, 5,5 asysty i wymusza aż 7,2 przewinienia.



Parę tygodni wcześniej, na początku grudnia zeszłego roku, Start zakontraktował Troya Barniesa - amerykańskiego silnego skrzydłowego, który występował m.in. w Turcji, Finlandii, na Łotwie, Węgrzech i Litwie. Ostatnio grał w KK Parna, gdzie w lidze estońsko-łotewskiej zaliczał 11,6 pkt. i 4,6 zbiórki, a także zaliczył kilka występów w FIBA Europe Cup. Na razie jego rola w Starcie jest bardziej drugoplanowa - grywa średnio 15,5 min., zdobywając 3,8 pkt. na mecz.



Najważniejszą postacią Startu wydaje się Cleveland Melvin, który doskonale czuje się na polskich parkietach. Skrzydłowy po występach w Dąbrowie Górniczej i Szczecinie, tym razem bardzo solidnie prezentuje się w zespole Startu, dla którego zdobywa 14,9 pkt. i 5,9 zbiórki. Grę lublinian prowadzi przede wszystkim (śr. 31 min.) Dayshon Hassan Smith - zdobywający 14 pkt. i notując 4,4 asysty. W strefie podkoszowej najważniejszym graczem jest Klavs Cavars, dla którego to drugi sezon na parkietach Energa Basket Ligi. Łotysz zdobywa 11,8 pkt. i 7,9 zbiórki. Pod koszem pomaga mu przede wszystkim Roman Szymański, który zdecydowanie lepiej spisuje się w obronie aniżeli pod koszem rywala.



Kapitanem Startu jest Mateusz Dziemba, mogący grać na pozycjach 2-3, który walczy o każdą piłkę, potrafi rzucać z dystansu i półdystansu, a w obecnym sezonie największe problemy ma ze skutecznością rzutów wolnych. Na pozycji skrzydłowego, trener Gronek korzysta również z Kacpra Młynarskiego (śr. 6 pkt.) oraz Michała Krasuskiego (śr. 12,5 min. i 2,7 pkt.).



W obecnym sezonie Legia wygrała dość wysoko w Lublinie (103:76) - Start miał w tamtym spotkaniu problemy kadrowe, szczególnie w strefie podkoszowej. Zresztą legionistom hala Globus leży wyjątkowo - wygraliśmy tam pięć ostatnich meczów. Biorąc pod uwagę wszystkie mecze ze Startem - Legia wygrała 8 ostatnich spotkań z tym przeciwnikiem. Ostatnia wygrana lublinian z Legią miała miejsce w styczniu 2018 roku.



Zwycięzca czwartkowego meczu awansuje do sobotniego półfinału, w którym o godzinie 15:00 zagra z Kingiem Szczecin lub Spójnią Stargard. Legia w obecnej formule Suzuki Pucharu Polski jeszcze nie awansowała do półfinału. Z kolei w całej historii nasz klub raz zdobył to trofeum, a miało to miejsce w 1970 roku. Aby myśleć o kolejnym trofeum, najpierw trzeba pokonać Start Lublin. Wierzymy, że po słabszym występie przeciwko Kingowi, legioniści pokażą się ze zdecydowanie lepszej strony i uzyskają awans do 1/2 finału. A w nim będzie okazja do rewanżu za ostatnie ligowe porażki ze Spójnią lub Kingiem.



Początek czwartkowego meczu ćwierćfinałowego zaplanowano na godzinę 20:30 - spotkanie rozpocznie się punktualnie, o ile w pierwszym ćwierćfinale nie będzie dogrywki. Transmisję zobaczyć będzie można w Polsacie Sport Extra. Bilety na mecze ćwierćfinałowe (16 i 17 lutego) kosztują 15 złotych (ulgowe) i 20 złotych (normalne) za dzień meczowy. Wejściówki na półfinały (18 lutego) oraz finał (19 lutego) kosztują 20 zł (ulgowe) i 30 zł (normalne). Z kolei karnety na cztery dni turnieju kosztują 50 zł (ulgowe) i 80 zł (normalne). Sprzedaż prowadzona jest na Eventim.pl.



START LUBLIN

Liczba wygranych/porażek: 7-12

Liczba wygranych/porażek u siebie: 6-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 78,1 / 82,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 42,6%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 49,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 66,2%



Skład: Dayshon Hassan Smith, Wiktor Kępka, Bartłomiej Pelczar, Kacper Świtacz (rozgrywający), Gabe DeVoe, Mateusz Dziemba, Norbert Ziółko (rzucający), Cleveland Melvin, Michał Krasuski Troy Barnies, Kacper Młynarski, Michał Grzesiak, Sebastian Walda (skrzydłowi), Klavs Cavars, Kregor Hermet, Roman Szymański (środkowi)

trener: Artur Gronek, as. Michał Sikora, Jakub Lewandowski



Przewidywana wyjściowa piątka: Dayshon Hassan Smith, Gabe DeVoe, Mateusz Dziemba, Cleveland Melvin, Klavs Cavars.



Najwięcej punktów: Gabe DeVoe 97 (śr. 16,2), Cleveland Melvin 283 (14,9), Dayshon Hassan Smith 252 (14,0), Klavs Cavars 188 (11,8).



Ostatnie wyniki: Astoria (d, 101:97), GTK (w, 63:49), Trefl (d, 96:75), Arka (w, 90:79), Stal (d, 90:71), Zastal (w, 96:67), Sokół (d, 74:83), Śląsk (w, 91:84), Legia (d, 76:103), Anwil (w, 86:63), King (d, 75:69), Czarni (w, 82:60), MKS (w, 92:91), Spójnia (d, 85:94), Astoria (w, 92:100), GTK (d, 79:68), Trefl (w, 74:69), Arka (d, 72:71), Stal (w, 78:74).

ENBL: TalTech/Optibet (d, 83:68), KB Sigal Prisztin (w, 69:89), Zastal Zielona Góra (w, 94:88), Siauliai (d, 83:75), BC Kalev/Cramo (w, 73:80), BC Budivelnyk (d, 82:68).



Ostatnie mecze obu drużyn:

27.11.2022 Start Lublin 76:103 Legia Warszawa

02.03.2022 Start Lublin d. 97:107 Legia Warszawa

07.10.2021 Legia Warszawa 69:60 Start Lublin

26.02.2021 Legia Warszawa 74:72 Start Lublin

31.10.2020 Start Lublin 79:82 Legia Warszawa

29.12.2019 Start Lublin 79:84 Legia Warszawa

19.01.2019 Legia Warszawa 83:78 TBV Start Lublin

07.10.2018 TBV Start Lublin 67:81 Legia Warszawa

27.01.2018 Legia Warszawa 71:83 TBV Start Lublin

15.10.2017 TBV Start Lublin 95:85 Legia Warszawa



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 12-13

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 7-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 78,9 / 78,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 68,6%



Skład: Kyle Vinales, Łukasz Koszarek, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Aric Holman, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Kyle Vinales, Billy Garrett, Travis Leslie, Aric Holman/Janis Berzins, Geoffrey Groselle.



Najwięcej punktów: Travis Leslie 223 (śr. 13,9), Geoffrey Groselle 211 (10,6), Billy Garrett 166 (16,6), Kyle Vinales 68 (17,0).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83), Stal Ostrów (d, 68:96), Zastal Zielona Góra (w, 90:106), Sokół Łańcut (d, 75:61), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Anwil Włocławek (w, 91:97), King Szczecin (d, 77:92).



Termin meczu: czwartek, 16 lutego 2023 roku, g. 20:30

Adres hali: Lublin, ul. Kazimierza Wielkiego 8 (Globus)

Pojemność hali: 4221 miejsc

Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra