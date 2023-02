Berkieta w ćwierćfinale turnieju w Kairze

Tenisista Legii, Tomasz Berkieta dotarł do ćwierćfinału turnieju ITF juniorów J300 w Kairze (EGY4 Maadi ITF Junior Tournament). Legionista, który był najwyżej rozstawiony (14 ITF) po pokonaniu dwóch rywali, w meczu którego stawką był awans do najlepszej czwórki zawodów, przegrał z Serbem, Branko Djuriciem (57 ITF) 3-6, 2-6. Wyniki Berkiety w Kairze: I runda Tomasz Berkieta - Reda Bennanim (Maroko) 6-4, 3-6, 6-3 II runda: Tomasz Berkieta - Jan Hrazdil (Czechy) 6-4, 6-4 1/4 finału: Tomasz Berkieta - Branko Djurić (Serbia) 3-6, 2-6

