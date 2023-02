Zrażewska najlepsza w mistrzostwach Polski Wschodniej

Zawodniczka Legii, Sofija Zrażewska zdobyła złoty medal w turnieju kat. A - Mistrzostwach Polski Wschodniej w squasha. 19. miejsce zajęła Natalia Łukawska. W turnieju w kategorii open wystartowało kilku juniorów Legii. Jan Samborski pokonał w II rundzie wyżej rozstawionego Dariusza Filipowskiego i zakończył zawody na miejscu 8. Dominik Mozer awansował do najlepszej szesnasti, z kolei Jan Szcześniak przegrał tylko jeden mecz i został sklasyfikowany na miejscu 17. Mateusz Padysz awansował do turnieju głównego i zajął miejsce 24., Antoni Olech był 37.

Pytam - 5 godzin temu, *.219.44 Sofiia Zrazhevska? W jakim to języku? Sofia Zrażewska to rozumiem. odpowiedz

