Wystartowała druga edycja Legia Futsal Kids, czyli Młodzieżowych Mistrzostw w futsalu o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, których organizatorem jest Legia Warszawa. Mistrzostwa składają się z czterech turniejów eliminacyjnych oraz turnieju finałowego. Podczas każdego z turniejów eliminacyjnych dwa najlepsze zespoły zakwalifikują się do finałów. 12 lutego odbył się pierwszy turniej, w Płońsku. Zwycięzcami zostały drużyny LKS Świt Staroźreby i Pegaz Drobin. Kolejny turniej eliminacyjny odbędzie się w najbliższy weekend w Nasielsku. Terminarz: 26.02. II Turniej eliminacyjny (Nasielsk) 04.03. III Turniej eliminacyjny (Ciechanów) 11.03. IV Turniej eliminacyjny (Warszawa) 01.04. Finał (Warszawa) Wydarzenie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

