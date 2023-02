Runjaić: Zespół potwierdza mentalność zwycięzców

Piątek, 17 lutego 2023 r. 14:45 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Piast ładnie wszedł w 2023 rok. Zagrali porządnie we wszystkich trzech kolejkach. Z Rakowem też zasłużyli na co najmniej jeden punkt. Ciężko im strzelić bramkę pod przewodnictwem „Vuko”. Dobrze sprawują się w defensywie. W ataku są równie groźni, kompaktowi i skupieni. Zespół wykazuje chęci do walki. Będzie to dla nas spore wyzwanie – mówi przed spotkaniem z Piastem Gliwice trener Kosta Runjaić.









- Jeśli chodzi o mecz z Cracovią, to we wszystkich statystykach byliśmy przekonujący. Oprócz wyniku pokazaliśmy się naprawdę przekonująco. Jeżeli te statystki powtórzymy na boisku, to z Piastem mamy duże szanse na trzy punkty. Zespół potwierdza mentalność zwycięzców. Nie był to pierwszy raz w tym sezonie, kiedy odwróciliśmy niekorzystny rezultat na naszą stronę. W kolejnej konfrontacji z Piastem również będziemy walczyli, grali z poświeceniem i starali się wygrać.



- Oprócz Blaza Kramera i Lindsaya Rose'a wszyscy są gotowi do gry. Odnośnie Carlitosa, który błyskawicznie się regeneruje po operacji ręki, postanowiliśmy dać mu jeszcze czas. Chcę, by był przygotowany na mecz z Widzewem.



- Dyspozycja Tomasa Pekharta poprawia się z dnia na dzień. Jeszcze nie wiemy, czy zagra od pierwszej minuty. Muszę to jeszcze przemyśleć. Poprzednia kolejka była dowodem pokazującym, jaką wartość wnosi do naszej drużyny. Będzie ona jeszcze rosła z czasem. Dzięki swojemu doświadczeniu, nie potrzebuje dużo czasu na zgranie z drużyną. Ostatnio strzelił fantastycznego gola, z manierą łowcy bramek. Troszkę mu jeszcze brakuje, ale jest rozważana opcja, by zagrał w niedzielę od początku.



- Murawa będzie taka sama dla obydwu drużyn. Jest jak jest. Mieliśmy już możliwość zebrania doświadczeń ze słabym stanem murawy. Jesteśmy przygotowani na każdą możliwość.



- Oczywiście, dla dziennikarzy ciekawym tematem jest to, czy Aleksandar Vuković będzie miał extra motywację w meczu przeciwko byłemu klubowi, ale dla mnie nie ma to znaczenia.