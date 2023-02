Na stadionach: Przez chwilową nieuwagę Śląsk w Łodzi zostawił flagę

Wtorek, 21 lutego 2023 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnim tygodniu w kibicowskim światku w Polsce działo się całkiem sporo. Najpierw w tygodniu fani Lecha stawili się w norweskim Bodo w 355 osób na meczu Ligi Konferencji. Najwięcej emocji wzbudził jednak mecz Widzewa ze Śląskiem, na którym wrocławianie stracili swoją flagę powieszoną od wewnątrz sektora.



Jeden z kibiców RTS-u pokazał, że i w takich okolicznościach płótno można przechwycić, szczególnie jeśli akcję przeprowadzi się szybko i sprawnie, a rywal nie pilnuje swojego oflagowania. Chociaż flagę przechwyciła szybko ochrona i zwróciła ją fanom WKS-u, to płótno "Nabojka" po chwili zostało odrzucone. Wrocławianie szybko zaczęli dążyć do konfrontacji z Widzewem, ale ci mając argumenty w kieszeni, nie zamierzali wykonywać już pochopnych ruchów. Można być jednak pewnym, że podobnie jak w przypadku straty flag na rzecz Sevilli, Śląsk szybko nie opuści łodzianom. Co tylko uatrakcyjni sporo innych spotkań, m.in. Lechii i Miedzi z RTS-em.



Tym razem kilka ekip w dobrych liczbach pojawiło się na swoich wyjazdach - oprócz Śląska, również w 900 osób do Gliwic pojechali legioniści, a Zagłębie Lubin z licznym wsparciem Zawiszy pojawiło się w Poznaniu w 844 osoby.



Oprawy zaprezentowali fani Lecha, Arki, Lechii (w Kielcach) i ŁKS-u (w Bełchatowie).



Fani GKS-u Katowice po kilkumiesięcznej przerwie wrócili na trybuny, nie osiągając swojego celu (ustąpienia prezesa). Na spotkaniu z Podbeskidziem przy Bukowej obecnych było 3 tys. GieKSiarzy.



Na zapleczu ekstraklasy w ostatni weekend dobre liczby wyjazdowe ŁKS-u w Bełchatowie, Ruchu w Niepołomicach (na zakazie), Stali Rzeszów w Łęcznej, Wisły Kraków w Gdyni i Odry Opole w Sosnowcu.



Ekstraklasa:



Widzew Łódź - Śląsk Wrocław (900)

Na trybunach 17 tys. kibiców i pełny sektor gości. Wrocławianie nie będą jednak miło wspominać tego wyjazdu, bowiem nie dopilnowali oflagowania w sektorze gości. Jeden z kibiców RTS-u podszedł pod klatkę i zerwał płótno WKS-u "Nabojka", które po chwili zabrała kibicowi ochrona i... zwróciła je przyjezdnym. Śląsk z kolei wyrzucił flagę, uznając ją za straconą. W sektorze gości zakotłowało się solidnie po tym wydarzeniu, a ochrona mocno zagazowała znajdujących się w klatce kibiców. Widzewiacy wywiesili transparent "Tylko na eŁKSie takie zwyczaje, chuligan za psa się podaje". Dzień po meczu Śląsk proponował Widzewowi walkę w ustronnym miejscu, ale jako że RTS nie był chętny przystać na warunki wrocławian, delegacja z Dolnego Śląska przyjechała pod stadion Widzewa w 180 osób. Po kilkuminutowej obecności, musiała zawrócić, bowiem szybko w to miejsce przyjechała policja.



Piast Gliwice - Legia Warszawa (900)

Legioniści przyjechali do Gliwic w 900 osób, w tym Zagłębie Sosnowiec (70). W sektorze gości zawisło 7 flag. Gospodarzy w młynie ok. 500 wraz z GKS-em Jastrzębie. Na trybunach łącznie 5,7 tys. widzów.



Lech Poznań - Zagłębie Lubin (844)

Fani Zagłębia na wyjeździe do Poznania byli bardzo licznie wspierani przez Zawiszę (352). Na meczu ok. 13 tysięcy kibiców. Lechici zaprezentowali serpentyny, flagi na kijach i racowisko.



Korona Kielce - Lechia Gdańsk (470)

Lechiści do Kielc przyjechali pociągiem specjalnym w 470 osób. Zaprezentowali sektorówkę "Ultras", płótno "Ultras Lechia" oraz odpalili piro.



Raków Częstochowa - Górnik Zabrze (304)

Zabrzanie przyjechali do Częstochowy w 304 osoby z flagą "Torcida Górnik".



Cracovia - Stal Mielec (200)

Stal Mielec przyjechała do Krakowa w 200 osób, wspierana przez Sandecję. W sektorze gości wywiesili cztery flagi. Na trybunach 7,1 tys. fanów.



Pogoń Szczecin - Warta Poznań (50)

Warciarze przyjechali do Szczecina w 50 osób, z dwiema flagami i kilkunastoma flagami na kijach. Portowcy wywiesili transparent skierowany do trenera w nawiązaniu do niesatysfakcjonujących wyników - "One way ticket".



Miedź Legnica - Wisła Płock (35)

Fani z Płocka w bardzo skromnej liczbie stawili się w Legnicy. Jedyną wywieszoną przez nich flagą było płótno poświęcone zmarłemu kibicowi. Młyn Miedzi bardzo skromny.



Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok (-)

Skromna frekwencja na poniedziałkowym meczu w Radomiu - niespełna 2,3 tys. kibiców. Przyjezdnych brak z powodu braku otwartego sektora gości.



Niższe ligi:



Puszcza Niepołomice - Ruch Chorzów (600)

Pomimo zakazu wyjazdowego, fani Ruchu pojawili się w Niepołomicach w 600 osób, z trzema transparentami, m.in. "Kotala raus".



Górnik Łęczna - Stal Rzeszów (345)

Stal do Łęcznej przyjechała w 345 osób, w tym Stal Stalowa Wola (80), Polonia Przemyśl (38), Łada Biłgoraj (31) i Karpaty Krosno (1).



Zagłębie Sosnowiec - Odra Opole (192)

Ostatnie spotkanie rozgrywane na stadionie Ludowym. Odra przyjechała w 192 osoby, w tym delegacja ich zgodowiczów z węgierskiego Sopronu (20).





Wyjazd tygodnia: 844 kibiców Zagłębia Lubin w Poznaniu

Oprawa tygodnia: Choreo Arki na meczu z Wisłą Kraków



Poprzednie kibicowskie relacje ze stadionów Polski i świata w dziale Na stadionach.



Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:





Raków Częstochowa na meczu z Górnikiem Zabrze:





Górnik Zabrze na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





Piast Gliwice na meczu z Legią Warszawa:





Pogoń Szczecin na meczu z Wartą Poznań:





Warta Poznań na wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin:





Lech Poznań na meczu z Zagłębiem Lubin:









Zagłębie Lubin na wyjazdowym meczu z Lechem Poznań:





Widzew Łódź na meczu ze Śląskiem Wrocław:





Śląsk Wrocław na wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź:





Lechia Gdańsk na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:











Korona Kielce na meczu z Lechią Gdańsk:









Miedź Legnica na meczu z Wisłą Płock:





Wisła Płock na wyjazdowym meczu z Miedzią Legnica:





Cracovia na meczu ze Stalą Mielec:





Stal Mielec na wyjazdowym meczu z Cracovią:





GKS Katowice na meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała:





Podbeskidzie Bielsko-Biała na wyjazdowym meczu z GKS-em Katowice:





ŁKS Łódź na wyjazdowym meczu ze Skrą Częstochowa (w Bełchatowie):





Zagłębie Sosnowiec na meczu z Odrą Opole:





Odra Opole na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Sosnowiec:





Arka Gdynia na meczu z Wisłą Kraków:











Wisła Kraków na wyjazdowym meczu z Arką Gdynia:





Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu z Puszczą Niepołomice: