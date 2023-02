Mecz w Zielonej Górze z kibicami

Spotkanie Pucharu Polski Lechia Zielona Góra - Legia Warszawa będzie mogło obejrzeć 5 tysięcy kibiców w tym 250 kibiców ze stolicy. W dwóch miesiącach na lekkoatletycznym obiekcie w Zielonej Górze prowadzone były prace, by uzyskać pozytywne opinie służb odpowiadających za bezpieczeństwo. Mimo iż policja podtrzymała początkową negatywną negatywną opinię, to prezydent miasta zdecydował o zezwoleniu na imprezę masową. Dla zielonogórzan będzie to jedno z największych piłkarskich meczów w historii, więc zrobiono wszystko, by był on świętem dla lokalnej społeczności.