Historyczne transfery na linii Warszawa - Łódź

Piątek, 24 lutego 2023 r. 12:04 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Spotkania Legii i Widzewa wzbudzają wiele emocji zarówno na boisku, jak i poza nim. Równie dużo ekscytacji wzbudzały transfery, do jakich dochodziło między obiema drużynami. Wiele z nich przeszło do historii polskiej piłki, a niektórych wciąż nie mogą zapomnieć piłkarzom ich fani. Dariusz Dziekanowski, Maciej Szczęsny czy Jakub Rzeźniczak - to tylko kilku zawodników, którzy zdecydowali się na takie ruchy.



Z Widzewa do Legii, z Legii do Widzewa



Jednym z pierwszych i najgłośniejszych transferów na linii Łódź - Warszawa było przybycie do Legii śp. Włodzimierza Smolarka. Smolarek to wychowanek Włókniarza Aleksandrów Łódzki, ale jeszcze jako junior trafił do Widzewa. Po 4 latach spędzonych w "Czerwonej Armii" w 1977 roku zainteresowała się nim Legia i ściągnęła do siebie, pod pretekstem łagodniejszego odbywania służby wojskowej. Napastnik skuszony taką ofertą początkowo trafił do rezerw stołecznej drużyny, ale jego talent szybko odkrył trener Andrzej Strejlau i przesunął 20-latka do pierwszego zespołu. Zawodnik szybko stał się ważnym ogniwem drużyny, co zwróciło uwagę Widzewa. Władze łódzkiego klubu robiły wszystko, by przekonać go do powrotu i w końcu im się to udało. Gdy poinformował o swojej decyzji, władze "Wojskowych" za karę zesłały go na odbywanie służby wojskowej w stajni. Po odbyciu służby w 1979 roku Smolarek powrócił do Widzewa i grał tam przez następne dziewięć lat, zdobywając dwa mistrzostwa Polski i stając się klubową legendą.