Zapowiedź meczu

Każdy ma coś do udowodnienia

Sobota, 18 lutego 2023 r. 21:30 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielny wieczór Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice w spotkaniu 21. kolejki Ekstraklasy. Przed tygodniem "Wojskowi" u siebie zdobyli tylko jeden punkt z Cracovią, więc tym razem będą chcieli się zrehabilitować. Natomiast gliwiczanie pod wodzą Aleksandara Vukovicia wygrali ważny mecz z Zagłębiem Lubin. Dla "Vuko" niedzielny mecz będzie pierwszym, kiedy jako trener zagra przeciwko Legii, z którą związany był przez wiele lat zarówno jako piłkarz jak i jako szkoleniowiec.



KURSY NA PIAST - LEGIA

FORTUNA: 1 3 X 3.35 2 2.46



Na krawędzi



Piast od pewnego czasu balansuje na krawędzi strefy spadkowej. Aktualnie śląski klub ma tyle samo oczek co Zagłębie Lubin, jednak dzięki lepszemu bilansowi bezpośredniemu znajduje się o jedną lokatę wyżej w ligowej tabeli. Obywa zespoły spotkały się zresztą ze sobą przed tygodniem. Wówczas w Lubinie górą okazali się być goście, którzy pokonali Zagłębie 2-0. Gole dla graczy z Gliwic zdobyli Damian Kądzior oraz Kamil Wilczek, a więc dwójka zawodników doświadczonych na ligowych boiskach, na których to barkach spoczywa teraz ciężar utrzymania drużyny w ekstraklasie. Obecna sytuacja Piasta i tak jest o niebo lepsza niż na początku rozgrywek. Wówczas Pias przeżywał spory kryzys, przegrywając niemal mecz za meczem. Ostatecznie głową zapłacił za to trener Waldemar Fornalik, z którym pożegnano się pod koniec października. Jego miejsce na ławce szkoleniowej zajął doskonale znany w stolicy Vuković, który stara się wyprowadzić drużynę na prostą. Co prawda start również miał niezbyt ciekawy, ale udanie zakończył rok, pokonując Lechię aż 3-1. Po zimowej przerwie notuje jak na razie bilans 1-1-1.