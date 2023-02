Kania blisko podium w finale PŚ w sprincie drużynowym

W Tomaszowie Mazowieckim rozegrano w piątkowy wieczór sprint drużynowy podczas finału Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Polski zespół w składzie Marek Kania (Legia), Piotr Michalski i Damian Żurek zajął miejsce czwarte z wynikiem 1:22.62 min. (+3.09s). Polakom do brązowego medalu w całym sezonie PŚ w sprincie drużynowym zabrakło trzech punktów. Klasyfikacja generalna PŚ w sprincie drużynowym: 1. Holandia 156 pkt. 2. Kanada 144 pkt. 3. Norwegia 140 pkt. 4. Polska 137 pkt. 5. Chiny 136 pkt. 6. USA 126 pkt. 7. Niemcy 114 pkt. 8. Kazachstan 95 pkt. 9. Włochy 68 pkt. 10. Korea 66 pkt. 11. Finlandia 34 pkt. 12. Japonia 31 pkt. 13. Austria 30 pkt.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.