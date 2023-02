Bezpośrednią transmisję z meczu Piast Gliwice - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Premium. Początek spotkania o godzinie 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA PIAST - LEGIA FORTUNA:

Iro - 38 minut temu, *.centertel.pl H.. E grac odpowiedz

Sarcastico - 43 minuty temu, *.inetia.pl Dla tych mapetów trzymanie linii spalonego to jakaś ezoteryczna i mistyczna wiedza chyba. odpowiedz

Moze sie spieszyl na pociąg - 47 minut temu, *.fiberlink.pl Jakim trzeba być idiotą by w taki sposób zarobic czerwien odpowiedz

Koneser ujowego fótbolu - 48 minut temu, *.inetia.pl Bartuś Slisz na posterunku :D odpowiedz

Zły - 49 minut temu, *.chello.pl kosta gdzie ty jestes,widzisz ze slisz elektryczny dwa razy mu sedzia dal szanse a ty zero reakcji i wkoncu slisz czerwona,trener dnodno dno,z nim czy bez nieg jeden ..uj odpowiedz

Leśny Dziadek - 49 minut temu, *.orange.pl Brawo pan baton, facet ma ewidentnie nierówno pod sufitem... odpowiedz

Pjoter - 55 minut temu, *.play-internet.pl Nawet nie mam chęci komentować tego wybitnego futbolu... odpowiedz

Rataj - 55 minut temu, *.centertel.pl Dzięki Mosuras jednak Legijne serce:D odpowiedz

Leśny Dziadek - 57 minut temu, *.orange.pl Gooooool!!!! odpowiedz

Grzegorz - 57 minut temu, *.chello.pl Gol odpowiedz

Zły - 58 minut temu, *.chello.pl Kilka lat temu w Niemczech był taki trener co za takie granie do tyłu piłkarze płacili kary za każde podanie,od nastepnego meczu spiewamy OLE OLE OLE za kazdym razem jak będa grac do tyłu.to juz ku.wa nie jest smieszne odpowiedz

HR - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl dno odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl trzy kroki do przodu i podanie do tyłu,ku.wa jak od tego oczy bolą,dzisiaj graja dwie drużyny antytalenów piłkarskich.Z taka grą to wstyd być mistrzem Polski,także ten tego nie wygrywajcie tych meczy.

tylko konkretna przebudowa i nowa drużyna ale to napewno nie z lokiem. odpowiedz

Zibi TOP - 1 godzinę temu, *.cdn77.com Dwoch trenerow paralitykow.

I dwie ekipy paralitykow.

Na kartoflisku.

Won na Paralympics, i jedni i drudzy. Pinokio i Runkajic przedstawiaja ten sam kunszt trenerski: archaiczny beton. odpowiedz

Myszka_UK - 1 godzinę temu, *.227.111 Josrue!

Co?

Vai pro caralho. odpowiedz

Stasiu_Perkoz - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jedno jest pewne, miałem nie pić dzisiaj, jutro w trasę ruszam, ale tego nie da się oglądać na trzeźwo… odpowiedz

W-wa. - 1 godzinę temu, *.aster.pl Dawajcie, hejjtujcie!!!!! DAWAJCIE!!!!!!! odpowiedz

Kto to jest ten trener Legii - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Trenera Legii to jakieś nieporozumienie, żadnej taktyki, żadnego planu w kolejnych meczach, goście zawsze na luzie, uśmiechnięty, widać brak zaangażowania podczas gry!!!!!!



Kto to jest ku….wa ten facet ???? odpowiedz

Sarcastico - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Kto to jest ten trener Legii: To jest ten Miś na miarę naszych możliwości. odpowiedz

Grzegorz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Legia chce dogonić Raków z taką grą odpowiedz

Jim - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Kopanina niczym z 4 ligi odpowiedz

Olomanolo - 27 minut temu, *.206.160 @Jim: nie obrażaj 4 ligi bo tam jest więcej zaangażowania i chęci niż w tej przereklamowanej Eklapie odpowiedz

go(L)op - 1 godzinę temu, *.shlnet.pl poziom b klasy na siłe chcą przegrać, wyłączyłem nie da sie na to patrzec. odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @go(L)op: dokładnie tak, dno i wodorosty odpowiedz

RB87 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Za tydzień się widzimy. Będzie dopszsz…✌️ odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Sokołowski i tyle w temacie. odpowiedz

Hoolsik - 2 godziny temu, *.45.47 Brudne cyce piast Gliwice! odpowiedz

Wołomin NR - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Hoolsik: piast Gliwice - ladacznice! (-; odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Hoolsik: Legia dziś Piasta pałką po mordzie wychlasta! odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Piast- Legia 1-2 odpowiedz

artic - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Lech- Lubin 1-2 :) LV Bet i Fortuna rządzą he he he! odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Piast 16 miejsce w tabeli.. brawo "trenerze" odpowiedz

hajdukL - 3 godziny temu, *.plus.pl @Arek:

Przestań spamować zakompleksiony gnojku. odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na mecz.

Hładun

Jędrzejczyk ... Nawrocki... Ribeiro

Wszołek ... Slisz ... Strzałek ... Kapustka

Josue

Muci ... Pekhart

LINK DO MECZU !!!

https://strims.top/PiastGliwiceLegiaWarszawa.php odpowiedz

axlrose - 3 godziny temu, *.orange.pl Wszołka nie ma w wyjściowym składzie? To trochę dziwne, bo ostatnio zasuwał aż miło było popatrzeć odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl No to jazda panowie z Piastem na pełnej k... Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Pinokio - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl 16 w tabeli Piast. widać efekty zatrudnienia super treneka odpowiedz

Gregor - 3 godziny temu, *.chello.pl Ktoś ma linka do obejrzenia meczu? Będę mega wdzięczny odpowiedz

Grzegorz - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Gregor: strumyk mecze odpowiedz

... - 3 godziny temu, *.wtnet.de Skład optymalny. Tylko zwycięstwo odpowiedz

