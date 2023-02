Konferencja pomeczowa

Runjaić: Przeszliśmy mentalną transformację

Niedziela, 19 lutego 2023 r. 20:18 Mishka, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): To był ciężki mecz. Obie połowy graliśmy lepiej od przeciwnika, ale w takich meczach potrzeba też szczęścia i my je mieliśmy w postaci rzutu karnego. Jestem zadowolony z powodu włożonej w to spotkanie energii i nastawienia. Nie było niczego łatwego w tym meczu, wymagał od nas dużo energii i sił. Po takim ważnym zwycięstwie na wyjeździe przeciwko dobremu zespołowi na pewno szybko się odbudujemy. Zawodnicy także są zadowoleni. To był wyrównany mecz, ale wygraliśmy go.









Życzę Piastowi wszystkiego najlepszego. Teraz przed nami bardzo ważny mecz. W tym tygodniu będziemy się koncentrować na tym, żeby trenować i jak najlepiej przygotować się do derbów Polski, które rozegramy przy pełnych trybunach.



Oglądałem uważnie mecz Piasta z Zagłębiem Lubin, gdzie była totalna dominacja Piasta. Byliśmy więc świadomi, jak będzie wyglądać dzisiejsze spotkanie. W zespole jest dobra mentalność. Zachowaliśmy nasz styl gry, nie było nerwowości na boisku, dekoncentracji w żadnym momencie spotkania. Mocno wierzyliśmy, że jesteśmy w stanie strzelić i wygrać. Piast miał chyba jedną dobrą sytuację. Ostatnio brakowało nam szczęścia. Można powiedzieć, że wróciliśmy. Jestem zadowolony z tego, jaką mentalną transformację przeszli piłkarze. Mocno wierzą w siebie, są blisko, tak chcemy kontynuować sezon.



Razem ze sztabem medycznym zadecydowaliśmy, że Carlitos zostanie w domu. Potrzebuje jeszcze kilka treningów. Wraca do zdrowia szybciej niż myśleliśmy, już jest gotowy, żeby wrócić na boisko, ale nie chcieliśmy niepotrzebnie ryzykować. Mamy dobrą sytuację kadrową. Może w piątek znajdzie się w kadrze meczowej.



Mamy sporo trudnych spotkań, mecz w Pucharze Polski. Chcemy zwiększyć konkurencję w zespole, stąd dziś zmiany w składzie. Zawodnicy dobrze prezentowali się na treningach, zasłużyli na grę. Wierzyłem, że są w stanie dobrze dziś zagrać i tak się stało.