Konferencja pomeczowa

Vuković: Żal, że znów nie mamy punktów

Niedziela, 19 lutego 2023 r. 20:23 Mishka, źródło: Legionisci.com

Aleksandar Vuković (trener Piasta): To był trudny mecz, w którym było dużo walki i boiskowego przepychania. Z naszej strony były mocne starania, żeby się przeciwstawić faworytowi i przez większość czasu nam się udawało. Zadecydowała jedna sytuacja, a oprócz niej była podobna liczba stuprocentowych sytuacji po obu stronach, Mieliśmy dwie świetne sytuacje Kamila Wilczka, przy pierwszej odgwizdano spalonego, ale gdyby padła bramka, zostałaby uznana, bo spalonego nie było. Druga sytuacja była na 1-1 w końcówce spotkania. Żal, że znów nie mamy punktów, mimo że zrobiliśmy bardzo dużo, żeby coś z tego boiska podnieść.









Mamy też powody do optymizmu. Ponieśliśmy porażki z Legią i Rakowem, ale dużo dobrego w nich pokazaliśmy. Spadliśmy do strefy spadkowej, ale zostało jeszcze 13 kolejek.



Byliśmy przygotowani na to, że tak silny przeciwnik będzie miał moment dominacji i chcieliśmy go dobrze wybronić. Niestety, jeden faul spowodował, że nie udało nam się obronić.