Skrót meczu z Gliwic i bramka Josue [VIDEO]

Tym razem Josue bezbłędny z rzutu karnego i choć @LegiaWarszawa musiała długo czekać, to wychodzi na prowadzenie w Gliwicach! ⚽ ???? Mecz trwa w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/qHznaIpOmA pic.twitter.com/lzpLmBRFYi

Zapraszamy do obejrzenia bramki Josue z rzutu karnego, która przesądziła o tym, że trzy punkty jadą do stolicy! Skrót z meczu na Ekstraklasa.TV

Korwinista - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl Karny wykonany perfekcyjnie odpowiedz

FOREVER LEGIA - 19 godzin temu, *.play-internet.pl Jozue z Gliwic,a Zbyszko z Bogdańca.-))) odpowiedz

