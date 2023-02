Kapustka: Wracamy do Warszawy z uśmiechem na twarzy

Niedziela, 19 lutego 2023 r. 20:20 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Byliśmy przygotowani na to, że może być problem z graniem piłką od własnej bramki. Też na to, że będziemy musieli się dostosować do warunków, co nie jest dla nas komfortowe. Najważniejsze były dla nas trzy punkty i wygrana na bardzo ciężkim terenie. Z uśmiechem na twarzy możemy wracać do Warszawy - powiedział w programie Liga+ Extra po zwycięstwie z Piastem pomocnik Legii, Bartosz Kapustka.









- Do obiadu myślałem, że będę w pierwszej jedenastce. Miałem rozmowę z trenerem Kostą Runjaiciem i rozmawialiśmy na temat wyglądu boiska, bo dostawaliśmy informacje o tym, że mecz jest nawet zagrożony. Trener zdecydował się przez to na parę roszad i wypadło też na mnie. Powodów było kilka. Trener w kuluarach powiedział, że częściowo chodzi o moje zdrowie, nie chce też za dużo zdradzać. Taka była decyzja trenera. Ja chciałem zagrać, ale uszanowałem to. Nie kalkuluję nigdy czy coś się stanie, bo jeśli bym to robił, to nie powinienem wychodzić na boisko tylko zostać w hotelu.



- Czemu biegamy więcej jesienią? To jest pytanie do naszych trenerów motorycznych. Wykonali oni ciężką pracę. Poznali nas jako jednostki i ta indywidualizacja była, i pomogła podczas obozu przygotowawczego. To jest kawał dobrze wykonanej roboty przez sztab, by tak nas przygotować na rundę wiosenną.



- Myślę, że nie ma reguły na to, kiedy wyjeżdżać z Polski. To są indywidualne sprawy. Dobrze jest być znaczącą postacią w Ekstraklasie, zagrać parę dobrych meczów, czuć się pewnym i dopiero wyjechać. Ja przedłużyłem teraz swój kontrakt z Legią. Można gdybać, może gdybym nie odniósł poważnej kontuzji rok temu, to bym się zastanawiał nad czymś innym. Życie mnie nauczyło, że ciężko jest mówić o tym, co powinno się zrobić parę lat wcześniej czy później. Żyję tym co jest tu i teraz.