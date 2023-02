Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Piastem

Środa, 22 lutego 2023 r. 12:07 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za niedzielny mecz w Gliwicach otrzymał Maik Nawrocki. Występ obrońcy oceniliście na 4,2 w skali 1-6. Minimalnie niższe noty uzyskali Yuri Ribeiro i Josue. Najniższa ocena po raz kolejny trafiła do Filipa Mladenovicia. W sumie oceniało 801 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,3.









Nawrocki 4,2

Yuri Ribeiro 4,1

Josue 4,0

Pekhart 3,7

Jędrzejczyk 3,6

Tobiasz 3,6

Kapustka 3,4

Wszołek 3,3

Muci 3,2

Johansson 3,1

Slisz 3,0

Augustyniak 3,0

Pich 2,9

Rosołek 2,8

Sokołowski 2,8

Mladenović 2,7