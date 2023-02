Mecze z Widzewem na Legii kibicowsko

Środa, 22 lutego 2023 r. 20:03 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Mecze Legii Warszawa z Widzewem Łódź od dawna elektryzowały kibiców, przyciągając komplety na stadiony. W ostatnich 20 latach zespół z Łodzi kilkakrotnie spadał z najwyższej klasy rozgrywkowej, więc spotkań pomiędzy drużynami nie było aż tak dużo. Po raz ostatni Widzew grał w Ekstraklasie w sezonie 2013/2014, a potem musiał odbudować się od zera, poczynając od IV ligi. Mimo dużej rangi meczów Legii z Widzewem, zarówno pod kątem piłkarskim, jak i kibicowskim, nie było na nich zbyt wielu opraw, ale emocji nie brakowało. Przypomnijmy sobie kilka z nich.