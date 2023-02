Historyczne mecze pomiędzy Legią i Widzewem

Środa, 22 lutego 2023 r. 10:20 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Na dzień 21 września 1947 roku datowane jest pierwsze oficjalne spotkanie między Legią i Widzewem. Drużyny stoczyły wtedy pojedynek w ramach eliminacji do na nowo powstającej piłkarskiej ligi i nikt jeszcze nie wiedział, że w późniejszych czasach mecze obu drużyn będą uznawane za hit. Takich klasyków, które kibice wspominają z uśmiechem na twarzy bądź ogromną złością i żalem jest wiele. Przegrane mistrzostwa, przyczynianie się do spadku czy gol Artura Boruca - takie rzeczy działy się w tych szlagierowych rywalizacjach, którymi żył cały kraj. Przypomnijmy sobie kilka z nich.