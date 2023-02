Marek Kania kończy sezon PŚ na 500m na 12. miejscu

W sobotę o godzinie 14:30 rozegrano finałowe zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 500 metrów. Marek Kania startował w parze z Damianem Żurkiem, uzyskując lepszy czas od drugiego z reprezentantów Polski i ostatecznie uzyskał najlepszy wynik spośród Polaków - 35.20 sekundy. Legionista został w dzisiejszym wyścigu sklasyfikowany na 14. miejscu, ze stratą 0.51s do zwycięzcy, Japończyka Yumy Murakami (34.69s). Za dzisiejszy wyścig Kania zdobył 27 punktów w dywizji A, a cały sezon 2022/23 w PŚ na 500 metrów ukończył na 12. miejscu. Klasyfikacja PŚ w sezonie 2022/23 na 500 metrów: 1. Laurent Dubreuil (Kanada) 314 pkt. 2. Yuma Murakami (Japonia) 294 pkt. 3. Wataru Morishige (Japonia) 268 pkt. 4. Jun-Ho Kim (Korea) 215 pkt. 5. Jordan Stolz (USA) 215 pkt. 6. Takuya Morimoto (Japonia) 213 pkt. 7. Merijn Schepepkamp (Holandia) 189 pkt. 8. Janno Botman (Holandia) 185 pkt. 9. Dai Dai N'Tab (Holandia) 173 pkt. 10. Damian Żurek (Polska) 171 pkt. 11. David Bosa (Włochy) 168 pkt. 12. Marek Kania 168 pkt. 13. Min Kyu Cha (Korea) 167 pkt.

