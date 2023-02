Dwa medale na międzynarodowych mistrzostwach Polski

Zapaśnicy Legii Warszawa zdobyli dwa medale podczas sobotnich międzynarodowych Mistrzostw Polski w stylu klasycznym, które odbyły się w Radomiu. W kategorii do 130 kilogramów, triumfował faworyt zawodów, Rafał Krajewski , który w finałowym pojedynku wygrał z Dominikiem Krawczykiem (AZS AWF Warszawa) przez przewagę techniczną. Brązowy medal w tej samej kategorii zdobył Giorgi Shavidze , który wygrał dwa pojedynki i zaliczył jedną porażkę. Trenerem legionistów trenujących w Legia Fight Club jest Ksawery Biedermann . Gratulujemy!

