Legia trzecia w COS 3x3 Cup

W sobotę na Torwarze rozegrana zostały zawody w koszykówce 3x3 - COS 3x3 UFFO Cup (trzecia edycja), w których wystąpił zespół Legii, przygotowujący się do turnieju finałowego w naszej ekstraklasie. Zespół Legia Lotto 3x3 grająca w składzie: Arkadiusz Kobus, Maciej Adamkiewicz, Marcin Zarzeczny i Przemysław Słoniewski zajęła trzecie miejsce, przegrywając tylko jedno spotkanie. W półfinale lepszy okazał się zespół Athletic Training, który zwyciężył 21-11. Wyniki meczów Legia Lotto 3x3 Warszawa: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-17 Kuce z Bronksu Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-16 SK NFZ Team Legia Lotto 3x3 Warszawa 22-6 Hutnicze Wilki 1/4 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-5 Black Magic 3x3 1/2 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 11-21 Athletic Training O 3. miejsce: Legia Lotto 3x3 Warszawa - SK NFZ Team w.o.

