Legia w finałach MP U-19!

Niedziela, 19 lutego 2023 r.

Drużyna juniorów starszych koszykarskiej Legii, wspierana przez Profbud, awansowała do finałowej ósemki, która powalczy o mistrzostwo Polski w sezonie 2022/23 w kategorii do lat 19. W turnieju półfinałowym, rozgrywanym na Bemowie, legioniści zapewnili sobie awans do finałów już po dwóch pierwszych dniach turnieju.



Legia pokonała w piątek bardzo wysoko GAK Gdynia (99-65), a w sobotę po znacznie bardziej zaciętym spotkaniu, drużynę GTK Gliwice 79-72. Nasz zespół słabiej zaprezentował się tylko w pierwszej kwarcie, a gdyby lepiej egzekwował rzuty wolne, wygrana nad gliwiczanami byłaby o wiele bardziej okazała. Wielkie gratulacje dla podopiecznych Macieja Jamrozika i Łukasza Łobody, szczególnie że nasz zespół wobec kontuzji, musiał grać bez dwóch zawodników pierwszej piątki.



17.02, Warszawa-Bemowo: GAK Gdynia 65-99 (16-27, 23-19, 12-25, 14-28) Profbud Legia Warszawa

GAK: BArtosz Mońko 19 (1), Cezary Zabrocki 16 (1), Szymon Kiejzik 11 (1), Alan Duda 5, Kacper Wilk 5 (1), Kacper Ponitka 4, Leon Franczuk 3 (1), Bartłomiej Pfeifer 2, Sebastian Kloska 0, Sebastian Ozdowski 0, Daniel Kośnik 0, Marek Kuten 0.

trener: Nikola Avramović, as. Nemanja Cvejić, Artur Dajos



Legia: Antoni Siewruk 23 (5), Eryk Gąsiński 19 (3), Kacper Kieliszek 12, Kacper Gawroński 12 (1), Wojciech Milewski 11 (2), Janusz Ratowski 11 (1), Bartosz Kurowski 6 (1), Jakub Gomółka 3 (1), Wojciech Jasiewicz 2, Łukasz Mordyński 0.

trener Maciej Jamrozik, as. Łukasz Łoboda



Sędziowie: Mateusz Wasielewski, Adam Flis



18.02, Warszawa-Bemowo: GTK Gliwice 72-79 (26-14, 17-30, 15-16, 14-19) Profbud Legia Warszawa

GTK: Aleksander Busz 28 (2), Filip Poradzki 14 (2), Łukasz Łaski 11 (2), Samuel Gusławski 8, Kajetan Misztal 4, Mikołaj Jopek 3, Samuel Kuczera 2, Szymon Kępiński 2, Antoni Marciński 0, Jakub Cisowski 0, Krystian Szafarski -, Dawid Grzechowiak -.

trener: Marcin Kloziński, as. Ludwik Maciejewski



Legia: Janusz Ratowski 24 (2), Antoni Siewruk 12 (2), Wojciech Milewski 11, Eryk Gąsiński 11, Kacper Gawroński 10 (2), Kacper Kieliszek 6, Bartosz Kurowski 3, Jakub Gomółka 2, Wojciech Jasiewicz -, Łukasz Mordyński -.

trener: Maciej Jamrozik, as. Łukasz Łoboda



Sędziowie: Rafał Zuchowicz, Konrad Lasocki

Widzów: 100



Wyniki pozostałych meczów:

MJMS Słupsk 61-68 GTK Gliwice

MJMS Słupsk 61-71 GAK Gdynia















fot. Bodziach