W 37. minucie meczu z Piastem Gliwice Bartosz Slisz otrzymał żółtą kartkę za starcie z rywalem. Było to czwarte napomnienie dla legionisty w tym sezonie, więc nie będzie mógł wystąpić w kolejnym ligowym meczu z Widzewem Łódź. Dodatkowo w 84. minucie meczu w Gliwicach Slisz otrzymał drugą żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną.

Miodulski wywieziony na taczce - 1 godzinę temu, *.45.47 Dramat! Ale będzie widzewiak Augustyniak to będzie kto miał babole w zastępstwie sadzić. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Redakcjo przeczytajcie pierwsze zdanie jeszcze raz i napiszcie poprawnie. odpowiedz

Edwk - 1 godzinę temu, *.hornet.pl @Darek: racja, brakuje dwóch liczb odpowiedz

