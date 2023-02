Pekhart: Grało nam się ciężko

Niedziela, 19 lutego 2023 r. 22:17 źródło: Legia Warszawa

- To był mecz rozegrany w trudnych warunkach. Grało nam się ciężko na tym boisku, ale najważniejsze są trzy punkty, które dziś zdobyliśmy - powiedział po meczu z Piastem Gliwice Tomas Pekhart.



- Musimy skupić się na swoich meczach. Musimy wygrywać i wtedy zobaczymy, do czego nas to doprowadzi.



- Do dziś nie wiedzieliśmy z trenerem, czy zagram od początku. Dobrze czułem się, wychodząc na boisko od pierwszej minuty.



- Brakuje mi dwóch goli do zdobycia stu bramek w najwyższych ligach w mojej karierze. Ten cel chcę szybko zrealizować.